El senador Rodrigo Lara Restrepo se pronunció sobre la negativa del candidato presidencial Rodolfo Hernández a no asistir a debates presidenciales ni responder preguntas en medios de comunicación. Lara aseguró que su actitud es "muestra de desprecio hacia el pueblo que aspira a gobernar".



"Inverosímil. Un aspirante a liderar un pueblo al que no le pone la cara. No va a debates y no responde preguntas. Su primer deber es respetar a los ciudadanos. Si es así en campaña, ¿cómo será gobernando?", dijo Lara.

El pronunciamiento del senador Lara se dio después de que la periodista de Noticias Caracol, María Alejandra Villamizar, asegurara que "el equilibrio informativo" en el cubrimiento de la campaña presidencial se está viendo frustrado porque Hernández y su campaña presidencial "no ha querido atender una entrevista" para dicho medio.



Esta no es la primera vez que el exalcalde de Bucaramanga se ha negado a ofrecer una entrevista o asistir a un debate. De hecho, a pocos días de las elecciones presidenciales de primera vuelta, su campaña confirmó que Hernández no volvería a asistir a debates presidenciales y que daría a conocer sus propuestas a través de las redes sociales y entrevistas en medios de comunicación.



Ante el rechazo de Hernández a esta clase de eventos, el candidato presidencial, Gustavo Petro, lo ha invitado a realizar un debate presidencial televisado de cara a la segunda vuelta de este 19 de junio, pero esto no ha ocurrido hasta el momento y ya restan solo cinco días para que se defina al próximo presidente de la República.



Desde la campaña de Hernández, y el mismo candidato, ha afirmado que no está de acuerdo con asistir a debates porque la campaña de su contrincante, lo ha atacado y considera que esa clase de eventos se han enfocado en discusiones personales y no en el diálogo sobre propuestas.



Adicionalmente, en la última semana denunció que recibió información sobre la posibilidad de un atentado en contra de su vida, por lo que se ha mantenido al margen los espacios multitudinarios.



"Si mi contrincante tiene temor de que atenten contra él, como lo hemos tenido nosotros sin frenar nuestras manifestaciones, lo invito a dar el debate en un lugar seguro. Lo invito a los debates por televisión. El pueblo se lo merece", dijo Petro hace una semana.

