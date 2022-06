Cuando el ingeniero Rodolfo Hernández salió de Bogotá rumbo a Miami el miércoles en la noche, aún no habían salido a la luz pública los videos en los que varios integrantes de la campaña del Pacto Histórico hablaban sobre sus estrategias en contra de sus contendores políticos.



(Lea: Rodolfo Hernández asegura que el sábado volverá a Colombia)

La idea del ingeniero era pasar el jueves en Miami, hacer una rueda de prensa en la mañana con los medios hispanos más importantes, tener un almuerzo con empresarios al mediodía, hablarle a 500 colombianos al final de la tarde y darle una entrevista a Jaime Bayly, para después tomar un avión para Bogotá y retomar así la recta final de la campaña. Todos los eventos, excepto la entrevista con Bayly, serían en un hotel cerca al aeropuerto de Miami, donde además se iba a alojar.



Sin embargo, todo fue cambiando conforme el día iba pasando. Durante la rueda de prensa matutina, Hernández lanzó la primera “bomba” a los periodistas al afirmar que su campaña había sido alertada sobre un plan para matarlo a punta de cuchillo, aprovechando una multitud.



(También: El asesor de Petro que recomendó desplegar estrategia contra Fico Gutiérrez)



“¿Por qué a cuchillo? Porque resulta que sale la gente al aeropuerto a recibirme o vamos a un salón como este y hay que entrar. Ahí me ponen a cuatro o cinco (guardaespaldas) para que me protejan, pero cuando son 500 empujando… Me están diciendo que me van a apuñalar’, afirmó.



Hasta ese momento, la seguridad del candidato no era tan fuerte y no estaba a cargo aún de la Policía de Miami Dade, que horas más tarde se hizo presente y empezó a revisar tanto a las personas que iban a entrar a cada evento, como a los respectivos salones.



Antes del almuerzo con los presidentes de las principales Cámaras de Comercio del Gran Miami, empresarios e importantes políticos locales, el candidato subió a su habitación y grabó un video, en el que amplió la información sobre el plan para asesinarlo.



(Además: ¿Quién está invirtiendo más plata en campaña: Petro o Hernández?)



“Ayer se hicieron públicos unos videos, donde Petro y los politiqueros que lo rodean demuestran que son una banda criminal que no tiene límites. En este momento tengo la certeza de que mi vida está en riesgo. Es claro que podemos esperar cualquier cosa, hasta lo más grave”.



En otro aparte el ingeniero añadió: “Tengo informaciones sobre acciones que están planeando para ejecutarlas más adelante. La verdad, nunca me había dado miedo, pero ahora sí lo tengo. Colombianos, excúsenme por cancelar los eventos que tenía”.



Poco después bajó al salón, donde sería el almuerzo, y mientras los asistentes comían, el candidato habló sobre la importancia de la remesas, los cinco millones de colombianos en el exterior y recalcó la importancia de ganar en forma contundente las próximas elecciones.



“Si ganamos por 100 votos, le meten candela a Colombia”, afirmó.



Poco después y ya mientras estaba almorzando, Hernández dijo: “Con lo que está pasando ayer y hoy en Colombia, nos toca tomar medidas de precaución y la primera es que no me voy para Colombia, no sabemos cuándo me vaya y cancelamos todo lo que son las apariciones públicas, no las vamos a hacer”.



Ya los planes empezaban a cambiar, la seguridad se incrementó visiblemente tanto dentro como fuera del hotel. Personas que ya estaban ubicadas en el salón del evento de las 4 p.m. tuvieron que salir de allí, mientras personal de la Policía de Miami Dade revisaba minuciosamente el lugar.



Una fuente de la campaña, que pidió el anonimato, le dijo a EL TIEMPO que toda la estrategia de seguridad del candidato estaba siendo evaluada y que el viaje de regreso a Colombia se haría con el mayor hermetismo posible.



Por su parte miembros de la comunidad colombiana en Miami, que en su inmensa mayoría votó por Fico Gutiérrez en la primera vuelta y que asistieron a los eventos de este jueves, se sintieron preocupados al oír las amenazas al candidato.



(Lea: Gustavo Petro: 'Estoy dispuesto a renunciar si hay un delito')



“Yo creo que este es el gallo y como dijo él, este señor si tiene los pantalones bien puestos para mejorar las cosas. Ahora lo que me preocupa mucho es su seguridad, nadie quiere que se repita la historia de Galán o de Álvaro Gómez y que este gran santanderano muera antes de poder ayudarnos a salir un poco del atolladero en el que estamos”, le dijo a este diario Maria Elena Mejía, una empresaria colombiana que vino desde Orlando a ver al ingeniero.



Finalmente, en la tarde de este jueves, el candidato manifestó a través de Twitter que volverá a Colombia este sábado para la recta final de su campaña.



"El ministro Daniel Palacios y el Gobierno Nacional me están proporcionando todas las seguridades para regresar a Colombia. El sábado estaré nuevamente con ustedes", señaló Hernández.



ANA MARÍA JARAMILLO

​Para EL TIEMPO

MIAMI