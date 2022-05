Tras 20 años de ser protagonista principal de la vida política del país, la jornada electoral de este domingo dejó en segundo plano al uribismo. De hecho, el partido gobernante, el Centro Democrático, ni siquiera tuvo candidato propio, sino que se la jugó por el derrotado Federico Gutiérrez. Por eso, en las primeras de cambio los analistas pusieron a esa colectividad dentro de los derrotados.



Esta percepción, sin embargo, puede cambiar drásticamente. "Él se robó el corazón de los colombianos", dice María Fernanda Cabal en referencia al exalcalde de Bucaramanga. “Rodolfo Hernández, solo con carácter, con decisión convenció el corazón de un país que seguramente se volcará a votar por él”, argumenta la congresista.



"El triunfo de Rodolfo es el triunfo contra el establecimiento. El país necesita cambios, no el suicidio que ofrece Petro, pero sí autoridad, orden y la prosperidad que ofrece un empresario como él", agrega ella.

Paralelamente, la senadora Paloma Valencia, después de conocer los resultados, también anunció que apoyará a Hernández.



“Felicitamos al ingeniero Rodolfo Hernández, por su gran votación. Apoyaremos su propósito de combatir la corrupción y derrotar a Petro”, indicó Valencia, quien hasta antes de los comicios de primera vuelta estuvo a favor de Gutiérrez. De hecho, lo acompañó en su correría política por diferentes ciudades del país.

Es sabido también la buena relación personal que tienen varios ideólogos del uribismo como José Obdulio Gaviria. Y, claro, el líder natural de esta fuerza, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.



Magda Jiménez, catedrática de gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia, dice que Hernández “tendrá que remontar para poder ser efectivamente una oposición a Petro en las urnas”.



Jiménez explica que en estas tres semanas restantes los dos candidatos que ganaron tendrán que buscar apoyos de diferentes frentes políticos, y también se verá la puja por obtener los votos que tuvo Federico Gutiérrez, los cuales serán determinantes en una segunda vuelta.



“La tiene más fácil Hernández, por supuesto, porque Petro tiene que buscar esos votos que deja ‘Fico’ y que probablemente muchos más van a ir hacia Hernández”, dice Jiménez.



En este escenario, el uribismo puede resucitar. En caso de que se vuelque por completo en su apoyo a Hernández y gane las elecciones es natural que el partido será uno de los soportes para la gobernabilidad del candidato que hoy no cuenta con ningún parlamentario y carece de una estructura para administrar el Estado.



"Colombia ha decidido optar por el cambio, con la esperanza que sea responsable. Los ciudadanos saben que Petro no es el cambio que el país requiere. Representa un suicidio. Acompañaré la voluntad de la ciudadanía", indicó, por su parte, el senador electo por el partido Centro Democrático, Miguel Uribe.



Aunque no manifestó directamente su apoyo a Hernández es natural que entre las dos opciones se sentiría más cómodo yendo por esta.

Colombia ha decidido optar por el cambio, con la esperanza que sea responsable. Los ciudadanos saben que Petro no es el cambio que el país requiere. Representa un suicidio.



