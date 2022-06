El estratega y publicista argentino Ángel Beccassino es uno de los hombres fuertes detrás de la campaña del candidato Rodolfo Hernández. Sobre el primero, se conoce que hace cuatro años estuvo en el equipo de campaña de Gustavo Petro para la Presidencia.



Beccassino, además de sus labores en actividades políticas, también ha escrito varios libros. Entre ellos, destaca uno por el contexto electoral actual: Roy, de abajo hacia arriba. Este título es una biografía que hace un recorrido por la vida y obra del senador Roy Barreras, jefe de debate de Gustavo Petro y ahora rival de campaña del argentino.



Roy, de abajo hacia arriba. Foto: Portada del libro de Ángel Beccassino sobre Roy Barreras.

Barreras y Beccassino, antes cercanos, ahora están en las antípodas políticas. De hecho, el nacido en San Antonio Oeste (Argentina), en diálogo con EL TIEMPO, criticó a al candidato presidencial del Pacto Histórico: "Es un Petro hecho para agradar, para desactivar miedos que le construyeron y que, con ese fin, está dispuesto a hacer los arreglos que sean necesarios con la clase política tradicional. Entonces, ese Petro es otro Petro. Es un Petro casi que detrás de un parapeto. A ese Petro no lo conozco. Conozco al Petro que era en el 2018".



El libro biográfico sobre Barreras anteriormente mencionado, publicado en 2017, menciona que es descendiente de campesinos y explica cómo está compuesto su círculo familiar.



Allí, se plasma que, antes de ser congresista, el caleño ejerció labores de taxista y panadero, entre otras. Con esto, pudo pagar sus estudios como médico en la Universidad Nacional de Colombia. A esta profesión, según el texto, le dedicó 25 años de su vida.



El escrito hace un recorrido de la vida del vallecaucano hasta llegar a su período en el Congreso y como negociador de los acuerdos de paz en La Habana con la desmovilizada guerrilla de las FARC.

Beccassino también escribió sobre el M-19

Portada de 'M-19: el heavy metal latinoamericano' Foto: Portada del libro de Ángel Beccassino sobre Carlos Pizarro Leongómez y el M-19.

Sin embargo, esa no es la única obra que destaca en el contexto de la campaña presidencial actual en la bibliografía de Beccassino.



El estratega de Rodolfo Hernández también tiene un libro titulado: M-19: el heavy metal latinoamericano. Este se centra en la vida y obra de Carlos Pizarro Leongómez, comandante desmovilizado de la guerrilla mencionada que fue asesinado y también excompañero de Gustavo Petro.



