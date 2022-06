Rodolfo Hernández, junto con su esposa Socorro Oliveros, reafirmó que el cuerpo de su hija Juliana Hernández Oliveros nunca fue entregado por los grupos armados responsables de su desaparición.



Además, el candidato hizo un llamado para que los detractores de su campaña "respeten el dolor ajeno y no se aprovechen de las tragedias personales".



(Le puede interesar: Rodolfo Hernández: Pacto Histórico es una 'gavilla criminal')



"Como familia siempre estuvimos a la espera de noticias de nuestra hija, pero al ser innegable lo evidente, se iniciaron las acciones judiciales pertinentes para la declaratoria de muerte presunta por desaparecimiento, siendo un asunto de competencia exclusiva de un juez de la república", dijo Hernández a través de un comunicado.

El candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción dejó en claro que la cédula de ciudadanía de su hija continúa activa porque la autoridad judicial no la ha declarado como fallecida, pese a que los grupos armados responsables de su desaparición no volvieron a entregar pruebas de supervivencia.



Por su parte, el Ejército de Liberación Nacional (Eln), por medio de un comunicado, negó haber secuestrado a la hijastra del candidato presidencial, como él lo ha afirmado en diferentes ocasiones.



(En contexto: Eln asegura que no secuestró a la hija de Rodolfo Hernández)



“Ninguna de nuestras estructuras en la región tiene responsabilidad directa ni indirecta en este caso, es falso que ella hubiese desaparecido o muerto en manos del Eln; nunca nos comunicamos con Rodolfo Hernández para solicitar dinero por su liberación porque ella no estaba con nosotros, ni teníamos informaciones al respecto”, indica el Eln en el comunicado.



Hernández, quien es ingeniero civil de profesión y ha desarrollado su capital a través de proyectos de infraestructura con su Constructora HG, señaló que su hijastra aún tiene bienes titulados a su nombre, esto hasta que un juez de la República no establezca que falleció.



(Siga leyendo: 'El segundo gobierno de Uribe fue pésimo': Rodolfo Hernández)



Finalmente, el exalcalde de Bucaramanga hizo un llamado para que no continúen generando noticias falsas en torno a la desaparición de su hijastra y se "respete el dolor ajeno" que sienten como familia al ser tratado este tema por la opinión pública.



"En política no todo se vale", concluye.

