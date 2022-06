El candidato Rodolfo Hernández dijo este jueves en Míami que ha sido alertado sobre un plan para acuchillarlo: “Ya recibí con preocupación que están intentando matarme y esa matada no es a plomo, esa matada es a cuchillo", aseguró.



Y agregó: "¿Por qué a cuchillo? Porque resulta que sale la gente al aeropuerto a recibirme o vamos a un salón como este y hay que entrar. Ahí me ponen a cuatro o cinco (guardespaldas) para que me protejan, pero cuando son 500 empujando... Me están diciendo que me van a apuñalar y soy tan salado que no me muero y quedo en silla de ruedas (sic)”, afirmó.



Hernández se encuentra de visita en el sur de la Florida, atendiendo entrevistas con varios medios estadounidenses, reuniones con líderes empresariales y cívicos.



A través de un hilo en su cuenta oficial de Twitter, el candidato presidencial también anunció este jueves que cancela todas sus apariciones públicas hasta las elecciones de segunda vuelta, que tendrán lugar el próximo 19 de junio.



Según explicó, tomó esta decisión a raíz de la filtración de unos videos en los cuales el senador del Pacto Histórico Roy Barreras aparece organizando con personal de esa coalición distintas estrategias políticas enfocadas, entre otras, a ‘atacar’ a distintos líderes del centro.

ANA MARÍA JARAMILLO

(DESDE MIAMI)