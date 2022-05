El ingeniero civil Rodolfo Hernández se convirtió en la gran revelación en los comicios de primera vuelta, y sin duda que la región de los Llanos fue clave en su victoria y una zona del país con la que él queda muy agradecido.



Pero ¿cómo se movieron las fichas políticas en la región?, ¿cómo consiguió el exalcalde de Bucaramanga ese apoyo que le permitió el pase a segunda vuelta?.

Hace al menos un mes y medio, Rodolfo Hernández en los llanos era no más que un candidato emergente, y la puja entre el voto de Gustavo Petro y el de Fico se enfrentaban en un cabeza a cabeza.



Con el pasar de los días, según indican líderes políticos en los llanos, la gente iba llegando a la campaña del exalcalde de Bucaramanga paulatinamente, pero con determinación.



Sin embargo, la fiebre rodolfista comenzó a ganar terreno y las encuestas daban por hecho que, contrario a Sergio Fajardo, Rodolfo sí había emprendido su remontada.



A diez días de las elecciones, la fuerza de Rodolfo Hernández era evidente y ya las apuestas lo ponían en el primer lugar. También en el Llano.



Fue entonces cuando cuando el candidato, un poco esquivo a las salidas de campaña, visitó a Casanare. Contó con el acompañamiento de al menos 6 mil personas, y contrastando con los dos encuentros fallidos de Gustavo Petro a Yopal, se empezó a cocinar la estruendosa victoria de Hernández.



El apoyo en Casanare

Cuando Federico Guitérrez estuvo en Casanare, en un evento en la Cámara de Comercio organizado por simpatizantes, varias personalidades lo esperaron para brindarle su apoyo. Pero Alirio Barrera, uno de los senadores más votados en las pasadas elecciones legislativas, lo esperó en su finca para definir cómo sería el trabajo político para concretar el apoyo.



Aunque Federico se llevó un sombrero de los que usa Alirio, e incluso, el candidato presidencial paisa posteó fotos en algunas redes sociales, no todo se pudo definir allí.



Barrera, el cual superó los cien mil votos en su elección por el Centro Democrático (una cifra nunca antes vista para un senador de la media Colombia), pidió autonomía y liderazgo en la campaña, ya que goza de buena simpatía en Casanare, Meta, Arauca y otros departamentos de la Orinoquia.



Sin embargo, según fuentes cercanas, no fue tenido en cuenta en las decisiones por parte de los representantes de Fico, que desconocían la región, un territorio donde Barrera se mueve como pez en el agua.



Y es que la relación se resquebrajó tanto que el mismo Rodrigo Lara, como fórmula vicepresidencial de Gutiérrez tuvo que viajar a Yopal y buscar la mediación; pero ni por esas fue respetada la jerarquía del exgobernador y uno de los cinco ‘pupilos’ consentidos del Centro Democrático.



Ante el escenario, Barrera no fijó ninguna postura, y no hubo muestra alguna de apoyo directo a la campaña de Federico, y si bien, muchos de sus seguidores fueron tras la campaña del Equipo Colombia, otros tantos prefirieron apoyar a Rodolfo.



Es más, de hecho, la mayoría de los colaboradores más cercanos del senador electo entendieron el mensaje y respaldan aún al santandereano.



Alirio, el mayor elector actual del Llano, repartió su caudal electoral. Y eso es un hecho.



Lo que sí es muy claro es que, nadie podría decir que vio a Alirio Barrera, un ‘gamonal’ para buscar votos, haciendo campaña, porque como dijo él en una rueda de prensa con medios locales en Casanare hace algunos días “uno está donde lo reciben bien, donde lo hacen sentir bien”.



MIentras tanto en Arauca, los políticos no tuvieron mucha relevancia, la mayoría estaban apoyando de frente a Gustavo Petro y otros más mostraron su simpatía con Federico Gutiérrez. Al ‘viejo’ lo empezaron a mover entre los comerciantes.



