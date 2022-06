Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Liga, cerró la puerta a un debate con Gustavo Petro del Pacto Histórico, a escasas horas de que ambos se enfrenten en las urnas para definir el nuevo jefe del Estado de Colombia. El excalcalde de Bucaramanga, incluso, fue categórico y conceptuó que la solicitud del Tribunal Superior de Bogotá, él prefiere un “carcelazo” antes que verse forzado a llegar a acuerdos en temas políticos con su rival.

"Si alguno de los candidatos no acepta las reglas que el otro quiere imponer por cualquier consideración política porque de lo que se va a discutir es de temas políticos, incurre en desacato o simplemente no pasa nada. Forzar a que los candidatos se pongan de acuerdo en temas políticos es lo más parecido a una dictadura que no estoy dispuesto a aceptar, aun a costa de mi propia libertad", dijo Hernández en su respuesta oficial al Tribunal.



Petro, de otro lado, dijo en el Eje Cafetero que si Hernández no estaba preparado para ir a un debate, menos lo estaría para asumir la presidencia del país.



Un grupo de ciudadanos instauró una tutela para obligar a los aspirantes a confrontar sus tesis con el argumento del derecho a la información.



El Tribunal Superior de Bogotá pidió a los candidatos asistir a un debate, a más tardar, este jueves 16 de junio.



La decisión se produjo a cuatro días de las elecciones. Petro respondió afirmativamente.



La expectativa, entonces, pasaba por la respuesta del candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Esto mientras RTVC (Sistema de Medios Públicos Radio Televisión Nacional de Colombia), anunciaba que se preparaba para hacerlo en caso de una respuesta positiva por parte de las campañas.



En las últimas horas, Hernández envió la respuesta oficial.



"Como lo precisó de manera clara y contundente el honorable magistrado que se apartó de la decisión mayoritaria, “NO ADMITE DISCUSIÓN QUE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES EN LOS DEBATES ES UN DERECHO Y NO UN

DEBER, así lo reguló el artículo ya citado", subrayó el ingeniero.



"¿Si uno de los candidatos decide no permitir que su derecho fundamental de la libertad de decidir sea convertido, por virtud de este fallo judicial, en un deber de forzoso cumplimiento, estaría incurriendo en desacato?", preguntó.



"Respetuoso de las decisiones judiciales, proferidas por los Jueces y Magistrados de la República, me asiste el ánimo de acatar el fallo, independientemente de las consideraciones y motivaciones que lo inspiraron para que la mayoría de la Sala de Decisión lo hubiera adoptado; pero como ustedes podrán observar las tres aclaraciones que comedidamente demando, -como derecho constitucional que me

asiste-, se encaminan a precisar los alcances del mismo ante las evidentes lagunas que contiene, solicito de la manera más atenta, se resuelvan, previo a dar cumplimento al fallo objeto de la presente aclaración", concluye Hernández.





