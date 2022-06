En la mañana de este jueves, 16 de junio, Ángela María Robledo le envió un mensaje al candidato presidencial Rodolfo Hernández: "Acate la tutela, no haga con la tutela lo mismo que quiere hacer con las leyes de Colombia".



Robledo, quien fue una de las personas que interpuso la tutela que derivó en el fallo que le ordenó al aspirante a la Presidencia asistir a un debate con Gustavo Petro, aseguró que el exalcalde de Bucaramanga "no leyó completa la tutela" y que en esta se "establecen los lineamientos generales para el encuentro".



Se nota que el Sr @ingrodolfohdez no leyó completa la tutela que lo obliga a asistir al debate con @petrogustavo.Allí se establecen los lineamientos generales para el mismo.Acate la tutela,no haga con la tutela, lo mismo que quiere hacer con las leyes de Colombia. — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) June 16, 2022

Los comentarios de la excongresista y aspirante a la Vicepresidencia en 2018 se dieron tras la aceptación de asistir a la cita por parte del santandereano, quien añadió algunas condiciones para su presencia.

En la misiva que confirmó su disposición para cumplir con la tutela, Rodolfo Hernández solicitó que, por motivos de "seguridad y para facilitar las consultas y demás temas a que haya lugar", el debate tenga lugar en Bucaramanga.



Además, exigió que 20 temas sean incluidos en el diálogo. Entre esos están la “campaña sucia de desprestigio de contendores políticos”, las “alianzas politiqueras de los candidatos”, la “contratación de “estrategas”, "valores pagados, reputación y antecedentes de esos personajes” y las “amenazas descaradas de generar caos y violencia si los resultados no le son favorables” a uno de los candidatos.



Las palabras del jefe de debate del Pacto Histórico

Alfonso Prada y otros delegados de la campaña de Petro, en RTVC, este jueves. Foto: Campaña Gustavo Petro.

Durante el mediodía de este jueves, Alfonso Prada, jefe de debate del Pacto Histórico, citó a una reunión en la sede de RTVC en Bogotá a la campaña de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. El objetivo era definir las reglas del encuentro.



Sin embargo, la campaña del piedecuestano no se presentó al sitio, lo que ocasionó que Prada dijera que "no hay ninguna voluntad de Rodolfo Hernández de asistir al debate".



