Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, aclaró que él no le ha ofrecido el ministerio de Defensa al expresidente Germán Vargas Lleras, un tema que se tomó la discusión pública en la mañana de este martes.

"Quiero aclarar que no he tenido ninguna reunión con el doctor Vargas Lleras y tampoco le he ofrecido algún puesto en la presidencia" dijo el aspirante a la Casa de Nariño.



"Lo que dije en el vídeo fue una respuesta a lo que me pregunta Eva. Lo digo una vez más: mi única alianza es con el pueblo colombiano", agregó.



En las últimas horas, en varias entrevistas le han preguntado a Hernández que nombres han pensado para la conformación de su gabinete en caso de triunfar en las elecciones presidenciales en Colombia que se realizarán este domingo.



Hernández aseguró en diálogo con la revista Soho que estarían adelantando conversaciones y planean reunirse en los próximos días con el ex vicepresidente y jefe de Cambio Radical.



La periodista Eva Rey le preguntó qué números de teléfono tenía en su celular y el exalcalde de Bucaramanga le dijo mencionó entre los muchos que dice tener, el del Vargas Lleras.



“Tiene la cadera rota, quedamos de hablar la semana entrante porque estaba en recuperación, le estaban haciendo terapias”, dijo él. El jefe natural de Cambio Radical sufrió una caída, hace unos días, cuando montaba en bicicleta en Boyacá. En el accidente sufrió fracturas en el fémur.



Según Hernández, ha conversado con Luz María Zapata, la esposa del exvicepresidente, para tratar de coordinar una reunión, pero no se ha concretado. Sin embargo, cree que podría acompañarlo en su posible gobierno por su perfil profesional y experiencia.



“Para mí con el temperamento, la experiencia, la parte ejecutiva, el mando que genera, en el Ministerio de Defensa”, señaló Hernández cuando le preguntaron en qué ministerio podría ver a Vargas Lleras si decidiera nombrarlo en alguno de los puestos de su gabinete.



Ahora, sin embargo, el candidato aclara que aún no ha hablado con él.



