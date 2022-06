En un pronunciamiento de 62 segundos a través de redes sociales desde su apartamento en Bucaramanga, Santander, Rodolfo Hernández aceptó su derrota en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y reconoció los resultados que, con poco más del 50 por ciento de los votos, dieron como ganador al líder del Pacto Histórico, Gustavo Petro Urrego.



“Hoy (ayer) la mayoría de ciudadanos que votaron lo han hecho escogiendo al otro candidato. Como lo expresé reiteradamente, acepto el resultado, como debe ser, si deseamos que nuestras instituciones sean firmes”, dijo Hernández, quien aspiró por la Liga de Gobernantes Anticorrupción y obtuvo más de 10 millones y medio de votos (el 47 por ciento).

Ángel Beccassino, uno de los principales asesores de Hernández, aseguró que el ingeniero tomará la curul en el Senado que contempla el Estatuto de la Oposición para quien ocupe el segundo lugar en la elección presidencial (como lo hizo Petro en 2018, tras la elección de Iván Duque).



De otro lado, en su breve intervención en video, el excandidato santandereano agregó que espera que la decisión que tomó la ciudadanía sea beneficiosa para todos y que el país se encamine hacia el cambio que predominó en el voto de la primera vuelta.

Llamé a Gustavo para felicitarlo por el triunfo y ofrecerle mi apoyo para cumplir con las promesas de cambio por las que Colombia votó hoy FACEBOOK

“Le deseo al doctor Gustavo Petro que sepa dirigir al país, que sea fiel a su discurso contra la corrupción y que no defraude a quienes confiaron en él”, aseveró el ingeniero, y cerró su mensaje agradeciendo a quienes aceptaron su propuesta “aunque fuera perdedor”.



Poco después de las seis de la tarde, Hernández informó que había conversado con el presidente electo. “Llamé a Gustavo para felicitarlo por el triunfo y ofrecerle mi apoyo para cumplir con las promesas de cambio por las que Colombia votó hoy. Colombia siempre va a contar conmigo”, escribió Hernández en Twitter.

¿Estará en la oposición?

Pese al respaldo expresado en ese tuit del ingeniero, el asesor Beccassino indicó que Hernández no se declarará en oposición, por lo que podría ser independiente. “Rodolfo va a asumir el Senado y luego tomará las decisiones que él decida. Se va a posesionar”, aseguró el asesor. Dijo, además, que fue una campaña que terminó pareja. “La diferencia fue muy corta en votos y en todos los sentidos”, comentó Beccassino.



En efecto, el boletín 63 de la Registraduría, con el 100 por ciento de las mesas informadas, indicaba una diferencia de 700.601 votos (apenas tres puntos porcentuales entre un candidato y otro).



De hecho, frente a la primera vuelta, mientras que Petro consiguió 2,7 millones de electores nuevos, Hernández sumó más de 4,6 millones de votos (al pasar de 5'953.209 sufragios a 10'580.412).

Rodolfo Hernández y Marelen Castillo. Foto: Twitter @ingrodolfohdez

Otros mensajes

La fórmula vicepresidencial del ingeniero, Marelen Castillo, les envió un mensaje a todos esos electores. “Hoy les decimos a los millones de colombianos que sus votos no han sido en vano. Continuaremos trabajando en nuestro propósito desde los diferentes escenarios a los que Dios y la vida nos lleven.



Millones de gracias por su confianza”, indicó Castillo, quien ocuparía la curul en la Cámara de Representantes a la que tiene derecho según el Estatuto de Oposición.



El líder del Nuevo Liberalismo Carlos Fernando Galán, otra de las figuras que adhirieron a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta, indicó tras conocer el resultado: “Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia. Le deseo éxitos en su gestión por el bien de Colombia. Espero que su gobierno les de garantías a quienes no lo acompañaron y ejercerán veeduría y control a su gobierno”.



Al cierre de esta edición, Ingrid Betancourt, otro de los alfiles de Hernández, no se había pronunciado sobre su derrota.

Santander, su fortín

Desde las 7:50 de la mañana de ayer, antes de que abrieran las urnas, se veían largas filas en los más de 770 puestos de votación que estaban ubicados en los 87 municipios del departamento de Santander, cuna de Rodolfo Hernández.



En Piedecuesta, municipio del que es oriundo Hernández, se veía a centenares de votantes en las calles y hubo complicaciones de movilidad.



Sobre las cuatro de la tarde comenzaron a llegar los seguidores del ingeniero a su sede política, ubicada en la carrera 28 con calle 54, para escuchar los resultados.



A medida que iban revelándose los boletines, las caras de tristeza se iban develando entre los asistentes al lugar, mientras miraban la pantalla en la que se veían los resultados que iban alejando a Rodolfo Hernández de la presidencia.



Hacia las 5:25 de la tarde ya estaba informada la totalidad de las mesas del departamento. El 72,9 por ciento de los electores (871.291) le dieron su voto al ingeniero, mientras que un 25,97 por ciento (310.240) votaron por Petro.

En la capital, Bucaramanga, los resultados fueron similares, con un 79,5 por ciento (252.017 votos) para Hernández y un 25,2 por ciento (86.569) para el presidente electo.



Sobre las 6 de la tarde, los seguidores se fueron de la sede, mientras que el excandidato estaba en compañía de su familia en su apartamento del barrio Cabecera, en la capital.