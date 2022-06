Cómo si fuera una estrella de rock. Así fue recibido en Puerto Carreño, la capital del Vichada, el candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández.



Desde muy temprano cientos de habitantes de ese departamento llegaron hasta las afueras del aeropuerto Germán Olano para esperarlo.

Aunque el candidato llegó sobre las 9:30 de la mañana en un vuelo privado, desde las siete ya había gente en las afueras del terminal aéreo.



Los alrededores del aeropuerto se convirtieron en una mancha amarilla debido a que la gente llegó con camisetas amarillas y bombas del mismo color. Hubo pancartas y la fila de motos y carros se extendía a lo largo de la vía que conduce hasta el centro de Puerto Carreño.



Rodolfo descendió de la aeronave y de inmediato comenzó a saludar de mano a los trabajadores del aeropuerto que estaban alrededor de la pista. Enseguida se acercó hasta una de las rejas del terminal aéreo para empezar a saludar a la gente que en ese momento se arremolinó en el lugar.



Pegado a la reja del aeropuerto, Rodolfo les dijo a los periodistas de El Morichal, medio local, que "nunca había venido y entonces he venido a conocer".



"Vamos ganando la presidencia", dijo en tono eufórico.



El asunto es que en primera vuelta un espontáneo le pidió en un video a Rodolfo que le enviara una saludo al Vichada y su respuesta fue "¿eso qué es?" y luego preguntó que cuál es la capital.



El asunto se volvió viral y fueron muchos los cuestionamientos para el exalcalde de Bucaramanga por no saber de la existencia de este departamento de la Orinoquía.



Por eso, este martes dijo que precisamente llegó a Carreño para conocer el departamento. "Me he preguntado cómo será el abandono que yo nunca había venido aquí". Y sobre su desconocimiento del departamento aseguró: "Dije, no yo no sé, dije la verdad porque no me gusta decir mentiras".



"Yo no escuché cuando me preguntaron por Vichada, pero ellos sí me escucharon a mí y hoy vine a darles las gracias", señaló después



Pero este martes parece como si los habitantes de ese departamento le hubieran perdonado todo y lo recibieron en medio de una euforia casi que descomunal.



No en vano en las pasadas elecciones el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción obtuvo 6.670 votos y fue el primero, por encima de Petro, que fue segundo.



Desde el aeropuerto, Rodolfo salió en la camioneta que le tenían preparada, en medio de un poderoso esquema de seguridad. Hizo un recorrido por el pueblo y se detuvo en un coliseo donde estuvo hablando durante largo tiempo con la comunidad. Escuchó las necesidades y los reclamos de los habitantes de este departamento de la Orinoquía.



Y, por supuesto, que tuvo tiempo para 'zapatear' durante un momento un joropo ante los aplausos de los concurrentes.



El candidato igualmente habló de su propuesta de hacer en el Vichada lo que él ha denominado 'Ciudad justicia', donde estarían buena parte de los presos del país. Aclaró que solo se construirá si la gente del Vichada quiere.



El candidato en el basurero de Puerto Carreño Foto: Emisora comunitaria Puerto Carreño Estéreo

Rodolfo también estuvo en el basurero de la localidad, en donde vio las difíciles condiciones en las que trabaja allí la gente. E incluso pudo apreciar a algunos niños indígenas que derivan sus sustento del basurero.



Y, si bien tenía previsto ir al puerto sobre el Orinoco, allí se estrenó como alfil el exgobernador de Boyacá Carlos Amaya, quien precisamente hoy oficializó que adhiere a la campaña de Rodolfo. Estaba en la Coalición Centro Esperanza.



Amaya fue hasta el puerto a disculpar al candidato pues la agenda se le estaba retrasando.



Rodolfo fue invitado a un almuerzo tras o cual retornó al aeropuerto local y partió rumbo a Cali, donde en la tarde de este martes continuaba con su campaña.



Con esta visita parece que se puso al día con el Vichada. Fue a conocerlo, a hablar con su gente, a escuchar sus necesidades.



