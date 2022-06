El candidato presidencial Rodolfo Hernández se refirió este miércoles a lo que tiene ver con lo que deberá recibir por concepto de reposición de votos



A través de su cuenta de Twitter señaló que sin haber sido elegido, ya les ahorró 24 mil millones de pesos a los colombianos.

"Tenía derecho a gastar 27 mil millones que el Estado me devolvería en la reposición de votos, pero solo me tuvieron que devolver 3 mil, que es lo que gasté", señaló el candidato presidencial.



El punto es que la norma estableció para estas elecciones que los candidatos presidenciales podrían gastarse un máximo de 27.453 millones de pesos en la contienda.



De acuerdo con lo dispuesto, los candidatos que no accedan a anticipos de financiación estatal, tendrán este año un reposición de $ 6.372 por cada voto. Y Rodolfo sacó 5'953.209 votos.



Visto así, el candidato tendría derecho a una reposición muy importante, pero la norma señala no solo el tope máximo sino que solo se devuelve lo que se gastó en la campaña. Y Rodolfo ha señalado que solo utilizó unos 3.300 millones de pesos, que será lo que se le devolverá.



"Para la segunda vuelta presidencial, si la hubiere, el tope será de doce mil ochocientos cuarenta millones setecientos tres mil novecientos treinta y un peso moneda corriente ($ 12.840.703.931). El monto fijado como tope de campaña comprende la sumatoria, tanto de los recursos aportados por el Estado, como los aportados por los particulares", señala la resolución del Consejo Nacional Electoral.



