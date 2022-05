Rodolfo Hernández, candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, aseguró en la mañana de este martes que los resultados del domingo sepultaron el uribismo, la corriente política más influyente en el país de las últimas dos décadas. Por eso, para él es imposible hacer alianzas para una segunda vuelta. "Uribe se murió el domingo, cómo yo voy a estar haciendo campaña al lado de un muerto", dijo el aspirante.

Las declaraciones de Hernández fueron hechas en una entrevista en Caracol Radio. En tres semanas, él disputará la Presidencia de la República con Gustavo Petro, quien estima que el uribismo se irá ahora para su competidor.



El expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe natural de la colectividad, hasta ahora ha guardado silencio sobre el camino que tomará.



Por ahora, figuras individuales del Centro Democrático, CD, ha dicho que votarán por Hernández.



"Él se robó el corazón de los colombianos", dijo María Fernanda Cabal en referencia al exalcalde de Bucaramanga.



“Rodolfo Hernández, solo con carácter, con decisión convenció el corazón de un país que seguramente se volcará a votar por él”, argumentó la congresista.



"El triunfo de Rodolfo es el triunfo contra el establecimiento. El país necesita cambios, no el suicidio que ofrece Petro, pero sí autoridad, orden y la prosperidad que ofrece un empresario como él", agregó ella.



Paralelamente, la senadora Paloma Valencia, después de conocer los resultados, también anunció que apoyará a Hernández.



“Felicitamos al ingeniero Rodolfo Hernández, por su gran votación. Apoyaremos su propósito de combatir la corrupción y derrotar a Petro”, indicó Valencia, quien hasta antes de los comicios de primera vuelta estuvo a favor de Gutiérrez.



De hecho, la senadora del Cauca lo acompañó en su correría política por diferentes ciudades del país.



"Colombia ha decidido optar por el cambio, con la esperanza que sea responsable. Los ciudadanos saben que Petro no es el cambio que el país requiere. Representa un suicidio. Acompañaré la voluntad de la ciudadanía", indicó, por su parte, el senador electo por el partido Centro Democrático, Miguel Uribe.



Aunque él no manifestó directamente su apoyo a Hernández es natural que entre las dos opciones se sentiría más cómodo yendo por esta.



