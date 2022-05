Desde Ibagué, donde está este miércoles, el candidato presidencial Rodolfo Hernández anunció que si elegido presidente de la República, va a donar su sueldo.



“Hoy me comprometo a donar mi sueldo como Presidente de la República y a

entregárselo a los más necesitados. Yo no necesito plata, porque esa ya la trabajé.

Lo que quiero es devolverle a los colombianos un poco de lo que me han dado” fue

el mensaje que envió en un video publicado en sus redes sociales.

De acuerdo con el reporte de la campaña, cuando el ingeniero fue alcalde de Bucaramanga donó más de mil millones de pesos de su sueldo, correspondiente a los cuatro años de mandato.



Los recursos fueron destinados a estudiantes de universidades públicas, sisbenizados en el nivel 1 y 2, los cuales fueron denominados ‘Los pilos del Alcalde’.



En el video también afirmó “necesito que su vida y la de su familia mejore. No

quiero morirme sin ver que Colombia cambie” e invitó a los colombianos a votar

por él para la Presidencia de la República el próximo 29 de mayo.



El sueldo promedio que recibirá el próximo presidente de los colombianos está por encima de los 33 millones de pesos mensuales.



