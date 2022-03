El registrador Nacional, Alexander Vega, anunció este martes que la entidad electoral espera terminar el preconteo de las votaciones del próximo 13 de marzo ese mismo día.



"Aspiro a que Colombia se acueste con el preconteo al cien por ciento y toda la digitalización de las actas", afirmó Vega, quien explicó que esta medición sería para las elecciones de Congreso y las consultas interpartidistas.



(En otras noticias: Alejandro Gaviria responde a críticas por sus alianzas políticas)

El funcionario, quien se pronunció en el foro Garantías Electorales 2022, organizado por EL TIEMPO, contó que se han realizado dos simulacros para el preconteo de los votos. “El sábado pasado terminamos, puedo anunciarlo, en cinco horas. En ese tiempo logramos el preconteo. Después de las 5 de la tarde, nos darían las 10 de la noche contar todo el país”, dijo.



Este resultado se dio, según Vega, por la implementación del nuevo software que adquirió la Organización Electoral y el cual ha sido objeto de polémica entre algunos sectores políticos.

El sábado pasado terminamos, puedo anunciarlo, en cinco horas. En ese tiempo logramos el preconteo. Después de las 5 de la tarde, nos darían las 10 de la noche contar todo el país FACEBOOK

TWITTER

En este sentido, el Registrador explicó las decisiones del Consejo de Estado que llevaron a que se adquiriera esta nueva plataforma tecnológica para el manejo de la información electoral, para lo cual se acudió a la empresa española Indra.



“Indra ha estado en la Registraduría durante más de 10 años”, afirmó Vega, quien enfatizó que esta empresa “no va a manejar el software”, sino que serán los partidos y movimientos políticos que competirán en las elecciones de este año en Colombia.

Carta de la Vicepresidenta al Registrador Nacional

Vega también se refirió a la carta que le envió hace unos días la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, quien le manifestó algunas inquietudes de la “comunidad diplomática” sobre la transparencia en el proceso electoral de este año.



Vega afirmó que recibió la misiva “con sorpresa”, ya que la misma Vicepresidenta y el ministro del Interior, Daniel Palacios, han estado presentes en toda la etapa preelectoral.



“Hicimos dos presentaciones a todo el cuerpo diplomático acreditado en Colombia. Ellos manifestaron total tranquilidad, por eso la carta me sorprendió”, afirmó Vega, quien agregó que esta “no es una posición del Gobierno, tomando en cuenta que ha estado en todos los comités de seguimiento” del proceso electoral.



Como conclusión del foro de EL TIEMPO, Vega afirmó que "el fraude electoral, desde el punto de vista de Organización Electoral, en Colombia no es posible, y al no serlo, están dadas todas las garantías, y no es una retórica, es algo claro".

En otras noticias de política

¿De qué hablaron César Gaviria y Gustavo Petro en su reunión?



Ingrid Betancourt invita a no votar en la consulta de Centro Esperanza



POLÍTICA