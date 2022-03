A la medianoche de este martes 29 de marzo, la Registraduría Nacional cerrará la plataforma para la inscripción de cédulas de los ciudadanos que quieran participar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 29 de mayo, es decir, dos meses antes de los comicios.



Con el fin de atender este cierre de inscripción de cédulas, la Registraduría anunció que prestará servicio este fin de semana. De este modo, las personas que deseen realizar el trámite, podrán acerarse a la sede de la Registraduría más cercana este sábado 26 y domingo 27 de marzo, en el horario de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.



Adicionalmente, podrán hacerlo en los puntos autorizados y dispuestos por la entidad en todo el territorio nacional para la inscripción de cédulas, los cuales habitualmente prestan servicio de lunes a sábado de 11:00 a. m. a 8:00 p. m., se atenderá el domingo 27 de marzo, de 11:00 a. m. a 6:00 p. m.



Los ciudadano que deben inscribir su cédula son aquellos que hayan cambiado de lugar de residencia o deseen modificar el lugar en el cual se sufraga normalmente.



También deben hacerlo las personas cuya cédula de ciudadanía fue expedida por primera vez antes de 1988 y aún no la han inscrito, y aquellas que no han votado en ninguna de las elecciones celebradas en los últimos 30 años, ya que estos ciudadanos actualmente no hacen parte del censo electoral.



El resto de votantes podrán participar en los comicios en sus lugares habituales de votación. Recuerde que puede consultar su puesto de votación en la página web de la Registraduría.



