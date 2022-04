La Registraduría Nacional abrió la convocatoria para contratar a delegados de las elecciones presidenciales. Según esa entidad, alrededor de 21.000 ciudadanos serán vinculados como auxiliares administrativos durante los comicios del próximo 29 de mayo.



El delegado del registrador del Estado civil es un funcionario nombrado con el propósito de apoyar al registrador en la preparación y desarrollo de las elecciones en cada uno de los puestos de votación del municipio.



Entre las funciones de los llamados delegados de puesto, tanto en el orden distrital como municipal, están atender la preparación y realización de las elecciones y consultas populares en los lugares que les corresponda; reemplazar oportunamente a los jurados de votación que no concurran a desempeñar sus funciones, abandonen el cargo o ejerzan sin la imparcialidad o corrección debidas, y comunicar al registrador del incumplimiento o mal desempeño de las funciones de los jurados de votación, para las sanciones a que hubiere lugar.



De igual forma, conducir, custodiados por la fuerza pública, y entregar personalmente al respectivo registrador todos los documentos provenientes de las mesas de votación y comunicar, el día mismo de las elecciones, al registrador los resultados de las votaciones.

Requisitos

Si usted está interesado en ser delegado para las elecciones presidenciales, tenga en cuenta los requisitos mínimos:



- Ser colombiano

- Tener cédula de ciudadanía

- Tener título de bachiller

- Tener su situación militar definida (*solo aplica para hombres)

- Preferiblemente, contar con experiencia en la Registraduría Nacional del Estado Civil



Además, tenga en cuenta algunas condiciones de la vinculación:



- La vinculación será como supernumerario auxiliar administrativo 5120-04

- La vinculación laboral será por 12 días (del 23 de mayo al 3 de junio del 2022)

- El salario será directamente proporcional a los días laborados

- Al vincularse con la Registraduría Nacional del Estado Civil se requiere exclusividad de tiempo durante el período laboral pactado

¿Cómo aplicar?

Para aplicar, tenga en cuenta las fechas de inscripción. En este caso, hay tres convocatorias disponibles, cada una para una región distinta del país.



- Región Amazónica, de la Orinoquía y del Pacífico (Arauca, Casanare, Meta, Vichada; Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupes; Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca): 25 y 26 de abril.



- Región Andina (Antioquia, Bogotá D.C., Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Santander y Norte de Santander): 27 y 28 de abril.



- Región Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre): 29 y 30 de abril.



Debe diligenciar correctamente un formulario (disponible aquí) y completar el captcha al finalizar. Para diligenciar el formulario cuenta con un máximo de 20 minutos, de lo contrario debera iniciar el proceso de registro nuevamente.



La Registraduría recomienda revisar sus datos ingresados antes de enviar el formulario, pues una vez enviada la información esta no podrá ser modificada.



La lista de elegibles preliminar será publicada a partir del 5 de mayo a las 9 a.m. en el sitio web de la Registraduría. Y la lista de elegibles definitiva estará disponible a partir del 11 de mayo a las 9 a.m.

