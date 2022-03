La página de la Registraduría Nacional del Estado Civil presenta fallas al inicio de las elecciones de este 13 de marzo. En el organismo explican que el colapso se debe al altísimo número de usuarios tratando de ingresar. Sin embargo, invitan a seguir consultando la aplicación 'Infovotantes'.



Mediante el aplicativo ‘Infovotantes Elecciones Colombia 2022’, todos los ciudadanos tienen la posibilidad de consultar su lugar de votación y las rutas de acceso al puesto para ejercer su derecho al voto en los comicios para el Congreso de la República y las consultas interpartidistas.



Infovotantes está disponible para que la ciudadanía realice la descarga gratuita en Google Play (para celulares con sistema operativo Android) y App Store (para celulares con sistema operativo iOS de Apple).



El director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, dijo que no se ha reportado ningún ataque informático a la página de la Registraduría, pero si una falla en el sistema y que la aplicación y la App están funcionando.



En la aplicación desarrollada por la Registraduría hallará los siguientes apartados:

- Lugar de votación.

- Jurado de votación.

- Listas y candidatos.

- Tarjetas electorales.

- Comprobante de inscripción (formulario E-4).

- Preguntas frecuentes.

- Fechas importantes.



Hasta el momento en el que se desarrolla esta nota, ‘Infovotantes’ cuenta con más de 100.000 descargas en la ‘Play Store’. Cada usuario deberá contar con 10 MB disponibles para su instalación en esta plataforma.



También, en los puestos de votación hay personas designadas por la Registraduría para guiar y ayudar a quienes deseen conocer información sobre su mesa respectiva, en caso de no haber revisado estos datos en el sitio web de la Registraduría o la aplicación ‘Infovotantes Elecciones Colombia 2022’.



