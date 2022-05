“Más de 27 organizaciones internacionales estarán presentes en Colombia para hacer observación electoral”, informó el registrador nacional, Alexander Vega, quien también explicó que estas serán las elecciones más vigiladas de la historia del país.



Estas misiones veedoras están en el país desde el inicio de esta semana y el domingo observarán la jornada electoral desde diferentes regiones.



Algunas de estas misiones tienen un carácter técnico y han hecho un acompañamiento

en los diferentes simulacros que se han realizado.



“Son ocho las misiones de observación acreditadas: la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), el International Foundation for Electoral Systems (IFES), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), Transparencia Electoral, el International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional), la Association of World Election Bodies (A-WEB), todas tienen el objetivo de brindar garantías y blindar el proceso y verificación a los softwares de escrutinios”, puntualizó Vega.



El funcionario también expresó que estas serán las elecciones más vigiladas de la historia de Colombia.



“Están dadas todas las garantías electorales por parte de la organización electoral a la ciudadanía, a los votantes y, en especial, a las fuerzas políticas. Hemos trabajado desde el 14 de marzo con todas las campañas, y las decisiones que se han tomado en el plan de acción han buscado, no solo garantías para los candidatos, sino, sobre todo, garantías para la ciudadanía, para que se ejerza el voto”, dijo.



Por su parte, Alberto Óscar Uez, coordinador de Auditorías Informáticas de

Transparencia Electoral América Latina, resaltó que los organismos internacionales

pueden hacer este tipo de acompañamiento al proceso electoral.



El registrador Alexánder Vega asegura que el próximo domingo se conocerán los resultados de las elecciones "antes de las 8 p.m". Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

A este respecto, el registrador nacional manifestó: “Rescato la importancia de que hayan sido convocados, porque así tendrán mayor claridad sobre el proceso y podrán observar y aportar. Como un organismo externo a Colombia, podrán opinar de forma totalmente imparcial y dejar conceptos que ayuden al proceso electoral”.



