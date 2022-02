“Un fraude electoral no podría darse”. Así, en forma categórica, lo afirma el registrador nacional del Estado Civil, Alexánder Vega, al referirse a las próximas elecciones tanto parlamentarias como presidenciales, que se cumplirán este año en el país.



El funcionario enumera, detalla y precisa todas y cada una de las medidas que tanto el Consejo Nacional Electoral como la misma Registraduría han tomado para garantizar la transparencia de los procesos electorales que se aproximan.



Y el registrador revela que “las actas de las mesas de votación quedaran digitalizadas” para la consulta de todos los ciudadanos.



Algunos sectores políticos han expresado inquietudes sobre eventuales opciones de fraude en las próximas elecciones parlamentarias, pero, fundamentalmente, en las presidenciales. ¿Es posible el fraude? ¿Hay riesgos?

Los riesgos y las amenazas han existido siempre en los sistemas electorales, pero un fraude electoral desde el sistema y operación de la organización del proceso electoral no podría darse.

¿Por qué lo asegura tan categóricamente?

Porque nuestro sistema involucra varias etapas electorales, todas susceptibles de control y verificación. En nuestro país, todos los ciudadanos votan de manera manual, los jurados de mesas escrutan y diligencian las actas de mesa bajo control de los testigos electorales de los partidos y luego estas mismas son digitalizadas y conocidas por todos los ciudadanos, luego las comisiones escrutadoras integradas por jueces de la república verifican y consolidan los escrutinios en todo el país, haciéndolo de manera pública y transparente.



¿Y qué se puede hacer ante cualquier duda?

Los ciudadanos y candidatos pueden consultar y confrontar la información de las mesas con la que se consolida y se divulga en el preconteo, el cual es otro mecanismo de transparencia del proceso.

¿Cuáles son las garantías electorales que ofrece la Registraduría?

Para las próximas elecciones de Congreso y Presidente de la República, la Registraduría Nacional ha liderado un plan de acción que comprende la adopción de medidas orientadas a garantizar la transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y los resultados electorales.



Entre las acciones que integran esta estrategia, ¿cuáles destacaría?

La instalación de nuevas mesas y puestos de votación, ampliando la cobertura, principalmente, en las zonas rurales; por primera vez, el software para los escrutinios es de propiedad de la Organización Electoral, teniendo de manera exclusiva su operación, esto significa que no serán empresas privadas las que tengan a su cargo el manejo, y podrá ser auditado por los partidos políticos y observaciones electorales.

Finalmente, ¿el censo electoral fue depurado?

Sí. Esa es otra acción que garantiza transparencia. Depuración del censo electoral que permitió su conformación con un potencial de 38’817.347 ciudadanos. Por primera vez se utilizó una aplicación que permitió la inscripción virtual de ciudadanos y de candidatos a través de dispositivos móviles mediante la autenticación biométrica facial y dactilar.

¿Cómo se realizó finalmente la selección de jurados?

Hay una nueva selección de jurados de votación garantizando la heterogeneidad de la mesa, postulados e informados por los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que inscribieron candidatos, estudiantes postulados por establecimientos educativos y ciudadanos de empresas públicas y privadas.

¿Cuántas mesas y puestos de votación?

En 18.362 mesas y 1.888 puestos de votación se contará con estaciones de autenticación biométrica, evitando suplantación de la identidad, dando al ciudadano un proceso fácil y rápido, y se retoma la inclusión de la huella y firma para todos los votantes.



¿Será fácil en las elecciones parlamentarias y de consultas escoger el tarjetón?

Habrá tarjetas electorales separadas para las diferentes circunscripciones de Senado de la República: nacional e indígena; y Cámara de Representantes: territorial, afrodescendientes, indígena, internacional, circunscripciones transitorias especiales de paz.

A la empresa Indra de España se le adjudicó el contrato para la elaboración, desarrollo y entrega del software de escrutinios para uso del Consejo Electoral. ¿Por qué se hizo esa selección?

El proceso de adjudicación del contrato para el suministro del software de escrutinio nacional se inició con una convocatoria pública debidamente socializada el 27 de octubre de 2021, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública Secop-II; cumplidos los términos de ley, el 8 de noviembre se ordenó la apertura de selección abreviada. Se recibieron y resolvieron observaciones al pliego de condiciones y al cierre de la presentación de ofertas, esto es el 28 de noviembre de 2021, no se recibieron propuestas, por lo que fue necesario, tal como lo ordena la ley, declarar desierto el proceso de selección abreviada.

¿Y entonces?

El 7 de diciembre de 2021 se inició de nuevo el proceso de selección abreviada que, luego de surtidas las etapas que la ley dispone, concluyó con la adjudicación del contrato a la empresa Indra.

¿Por qué a Indra?

Porque fue el único proponente que se presentó al referido proceso, ambos procesos con acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación.

En entrevista con la revista Semana, el expresidente Andrés Pastrana dice que “el 29 de diciembre, un día después de los inocentes, la Registraduría adjudicó a Indra a dedo ese contrato de software por 27.000 millones de pesos”…

El proceso fue público. Las diferentes etapas fueron suficientemente difundidas en los medios previstos por la ley, y tanto esas etapas como las resultas del mismo pueden ser consultadas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública Secop-II.

En la misma entrevista, el expresidente dice que “hay una pregunta buena para el registrador: si Colombia solo entrega licitaciones electorales a empresas que han participado en por lo menos 4 eventos electorales, hay que advertir que esta empresa solo tiene participación en uno en 2014. ¿Cómo van a garantizar en tan corto tiempo la programación, testeo, pruebas de estrés, auditorías, revisión de códigos fuente, de los partidos políticos y entrega final al Consejo Electoral?”...

La empresa Indra ha prestado sus servicios en procesos electorales desde 1978 y en 42 países del mundo, de acuerdo con su información publicada. En Colombia y en la Registraduría Nacional, en los últimos ocho años ha ejecutado satisfactoriamente en el pasado varios procesos electorales, incluyendo las elecciones presidenciales de 2014, donde salió elegido el presidente Juan Manuel Santos; 2018, el actual presidente, Iván Duque Márquez, y en diciembre de 2021, el proceso de Consejos Locales y Municipales de Juventud.

¿Qué opinión, en general, le merecen las acusaciones que contra usted hace el expresidente en esa entrevista? ¿Es cierto que usted “a nombre de Indra invitó a unas personas a Madrid, con el objetivo de dar a conocer un programa de esa empresa de big data”, como dice el exmandatario? ¿Lo hizo usted a nombre de Indra?

Nunca he realizado invitaciones a nombre de la empresa Indra pues, salvo la relación contractual e institucional actual, no he tenido vínculo ni laboral ni comercial con la referida empresa.

El expresidente sugiere que se puede estar preparando un fraude. ¿Se podrá auditar el software?

Sí, y en su propósito de garantizar el conocimiento de los sistemas implementados para la realización de los escrutinios, la Registraduría ha dispuesto las condiciones técnicas y logísticas para hacerlo por parte de los partidos y movimientos políticos, ciudadanos y movimientos sociales que inscriban candidatos al Congreso, Presidencia y Vicepresidencia de la República.



¿Las actas de las mesas quedarán digitalizadas para todos los ciudadanos?

Quiero hacer ese importante anuncio a través de esta entrevista. La respuesta es sí. Todas y cada una de las actas suscritas por los jurados de votación de todas las mesas del país serán digitalizadas en su totalidad y estarán disponibles para su consulta en la página web de la Registraduría desde el mismo 13 de marzo.

¿Cuántas misiones de observación electoral vendrán y qué función precisa cumplirán?

Convocamos junto al Consejo Nacional Electoral desde hace un año para el proceso electoral y ya están en el país y debidamente acreditadas seis misiones: la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, The International Foundation for Electoral Systems (Ifes), Capel/Uniore, Transparencia Electoral y el Centro Carter. Ya mostraron su intención Idea Internacional de Suiza y el Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos. Estas se encargarán de la observación, vigilancia, acompañamiento de todo el proceso electoral, en especial del software de escrutinios y de visitas a las zonas donde se vota por las curules de paz.

¿De qué manera se ha depurado el censo electoral?

La principal fuente ha sido la información remitida a través del Archivo Nacional de Identificación; los fallecidos reportados por el Ministerio de Salud, clínicas, hospitales y parques cementerios, así como los registros civiles de defunción reportados por los consulados en el exterior, notarías y todas las registradurías del país y las sentencias condenatorias emitidas por los jueces de la república.

¿El voto en zonas rurales corre algún riesgo de fraude?

La Organización Electoral viene desplegando diferentes acciones que erradiquen las indebidas prácticas que puedan poner en riesgo el proceso electoral.

¿Adoptando medidas como cuáles?

El Consejo Nacional Electoral estableció un procedimiento breve y sumario orientado a dejar sin efecto la inscripción irregular de las cédulas inscritas o trashumancia electoral. Para controlar esta irregularidad se interopera con diferentes instituciones mediante cruce de datos, y como garantía ciudadana, hasta tres días calendario siguientes al cierre de inscripción los registradores del Estado Civil permiten la inspección al ciudadano que así lo solicite. Además, la puesta en marcha de los tribunales electorales transitorios de paz, que velarán por la observancia de las reglas establecidas para las circunscripciones transitorias especiales de paz atendiendo las reclamaciones e identificando todas las posibles amenazas al proceso electoral, garantes de los derechos a la participación política, especialmente de grupos poblacionales que históricamente han sufrido discriminación por razones de género, étnicas o de cualquier otra índole. Se contará con mecanismos a cargo de las misiones de observación electoral, veedurías electorales ciudadanas nacionales e internacionales acreditadas. Designación de jurados de votación por las organizaciones postulantes. Posibilidad de acreditación de observadores, testigos electorales y auditores de sistemas. Tarjeta electoral independiente, urna independiente y actas de escrutinio independientes.



¿Y habrá algún tipo de capacitación y pedagogía para todos los actores involucrados?

Por supuesto. Estarán adecuadamente capacitados. Habrá, además, cadena de custodia y la creación de comisiones escrutadoras exclusivas y únicas para las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz. Finalmente, se ha articulado con otras entidades del Estado, en aras de garantizar la trasparencia, seguridad y legalidad de las elecciones, el plan Democracia y el plan Ágora, para el éxito de nuestras elecciones.

