El registrador Nacional, Alexander Vega, en diálogo con EL TIEMPO anunció que los candidatos que fueron elegidos en las consultas populares, tendrán un plazo de cinco días, después de que sean notificados, para inscribirse con su fórmula vicepresidencial.



Y de acuerdo con lo que está previsto, solo hasta este viernes se conocerán los resultados oficiales de las consultas.



Le puede interesar: Luis Gilberto Murillo, vice de Sergio Fajardo



Vega, igualmente, dijo que los resultados del preconteo solo son informativos y que por eso se publicaron los resultados de los formularios E14 para que los candidatos pudieran ver los resultados. Destacó que solo con los escrutinios se podrán comenzar a conocer los resultados formales.

No se puede decir que no aparecen los votos hasta tanto no se termine el escrutinio FACEBOOK

TWITTER

¿En qué van los escrutinios?

Este jueves vamos en el 90 por ciento de los escrutinios municipales verificando Senado y Cámara y reportando las mesas del país.



¿Cuándo espera tener los resultados formales de estos escrutinios?

Entre mañana (viernes) y el sábado, pero de municipios, y después sube al Consejo Nacional Electoral para que haga el escrutinio nacional. Ya sabiendo los votos en los municipios la gente puede hacer las proyecciones. Yo creo que entre mañana y el sábado tenemos los resultados finales de los escrutinio municipales.



¿Con esos escrutinios municipales ya se podría empezar a decir finalmente quiénes ganaron curul en el Congreso?

Sí, claro. Ya con eso pueden entrar las reclamaciones y las peleas jurídicas.

¿Entonces lo que hay hasta ahora son resultados puramente informativos?

Correcto, lo que pasa es que para evitar tanto ruido y tanta calumnia, hasta el punto que han hablado de fraude, ahora por transparencia vamos a sacar todos los escrutinios municipales, en una audiencia de informe de resultados. Por primera vez la Registraduría sacará informe de todos los municipios escrutados.



¿Pero hay unas quejas, por ejemplo, en el Pacto Histórico que asegura que no le han contado unos votos?

No, es que hasta ahora los votos se están contando, por eso es la desinformación. No se puede decir que no aparecen los votos hasta tanto no se termine el escrutinio. Por eso subimos, como una medida de transparencia, todas las actas, de todas las mesas.

Por primera vez vamos a entregar en menos de ocho días escrutinio oficial de todos los municipios de Colombia y eso es algo que nunca se había visto FACEBOOK

TWITTER

¿Eso implica que podría haber cambios con relación a los resultados que se conocieron en el preconteo?

Primero es que uno no puede fijarse en el preconteo, porque el preconteo es meramente informativo, sobre transmisión que se hace ese domingo desde los puestos. Por ejemplo, hay que recordar que hace cuatro años Colombia Justa Libres en el preconteo no aparecía con curules en el Senado y finalmente entraron cuatro. Entonces uno no puede comparar escrutinio con el preconteo. En este momento se están contando los votos. Si bien los votos se cuentan en la mesa y eso va para las comisiones, uno lo que necesita son las actas y esas actas vienen con errores, mal diligenciados, otras veces no se transmiten por las comunicaciones debido a la distancia. El preconteo es meramente informativo, sólo hasta este momento se están contando los votos .



¿Entonces ya con el escrutinio municipal se puede tener una idea más certera de la composición del Congreso?

Claro. Por primera vez vamos a entregar en menos de ocho días escrutinio oficial de todos los municipios de Colombia y eso es algo que nunca se había visto. Por eso quiero hacerle un agradecimiento a los jurados y a los jueces, que están revisando las mesas y están verificando todas las actas.

Tras esto tendrían cinco días hábiles para inscribirse e inscribir su fórmula vicepresidencial, una vez se les notifique. FACEBOOK

TWITTER

¿Qué pasa con los candidatos que se inscribieron o que participaron en las consultas? ¿hasta cuándo van a tener plazo para inscribirse?

Cinco días después de que se les notifique el resultado. Yo aspiro hacerlo este viernes . Mañana lo pongo en conocimiento y yo creo que los notificamos el lunes. Tras esto tendrían cinco días hábiles para inscribirse e inscribir su fórmula vicepresidencial, una vez se les notifique.



¿Y qué plazo se vence este viernes?

Es para hacer modificaciones por parte de los candidatos que se inscribieron con avales.



Le puede interesar: Germán Vargas Lleras: ¿por qué no se lanzó a la Presidencia?