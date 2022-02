En el marco del Plan de Garantías Electorales 2022, la Registraduría Nacional del Estado

Civil adelantó dos simulacros de preconteo de votos y transmisión de datos a nivel

nacional como preparación para las elecciones de Congreso de la República y consultas

interpartidistas que se celebrarán el próximo 13 de marzo.



(Le puede interesar: Registraduría usará herramientas tecnológicas para evitar fraude electoral)



Desde Bucaramanga, el registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, dio

un parte de tranquilidad al país sobre el funcionamiento del sistema de conteo de votos para estos comicios.

El registrador nacional aseguró que este segundo ejercicio permite subsanar las

contingencias detectadas en el primer simulacro, comprobar la plataforma de

comunicaciones, verificar la operatividad del software, continuar la capacitación del

recurso humano y la evaluación del comportamiento de receptores y transmisores.



"Mejoramos con respecto al primer simulacro. Todo el sistema, soporte técnico y el

talento humano es puesto a prueba al máximo y en tiempo real desde los sitios de

votación hasta los puntos de recepción para la consolidación de la información en todo

el país, con el fin de garantizar transparencia y agilidad en los resultados de estas

elecciones", agregó.



(Lea: CNE alarma sobre riesgo para financiación de campañas a las curules de paz)



El pronunciamiento del registrador se da luego de que la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, expresara su preocupación por un posible fraude electoral a través de una carta dirigida a Alexander Vega.



Las inquietudes de las que habla Ramírez en la misiva tienen que ver, básicamente, con la manera como se manejará el software en el que estarán contenidos los resultados de las elecciones legislativas y presidenciales.



Al igual que algunos miembros de la comunidad diplomática, la funcionaria menciona las declaraciones del expresidente Andrés Pastrana, quien ha cuestionado que aspirantes presidenciales como Gustavo Petro se reúnan con la empresa española Indra, la cual provee dicho software.



En la carta a Vega, la ‘vice’ y Canciller afirma que para el país es prioritario y obligatorio ofrecer a los ciudadanos y a la comunidad internacional “las garantías de un proceso electoral absolutamente transparente, impecable e invulnerable en relación con las autoridades electorales”.



En este sentido, invita a “reforzar los sistemas inteligentes y el software dispuesto para la Organización Nacional Electoral” para el conteo y el escrutinio de los votos en los comicios que se desarrollarán este año.



De igual forma, Ramírez también expresó en la misiva a Vega que una pregunta recurrente ha sido el conocimiento e independencia de la firma de autoría externa que vaya a cumplir esas funciones, es decir Indra. “Precisamente algunos de quienes nos han elevado estas preocupaciones nos han sugerido la posibilidad de contar con supervisión y auditaje con el apoyo de terceros de otras regiones del mundo”, asegura en la carta.

Acompañamiento internacional

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, el Centro de Asesoría y

Promoción Electoral (CAPEL), The International Foundation for Electoral Systems

(IFES), Transparencia Electoral y la Organización de los Estados Americanos (OEA)

brindaron acompañamiento a los simulacros de preconteo de votos y transmisión de

datos a nivel nacional.



Las misiones de observación electoral internacional realizaron la observación del

proceso de recepción telefónica voz a voz, y de la prueba de digitalización de

funcionalidad del formato E14; además, hicieron presencia en un simulacro de escrutinio en el que se les mostró cómo operará el software.



“Las medidas de transparencia y salvaguardia las vamos aprendiendo a lo largo de

nuestra labor como observadores. El día de las elecciones es donde veremos finalmente cómo se implementan”, puntualizó la analista electoral de la Unión Europea, Naledi Lester.



El próximo 13 de marzo, cuatro de las ocho misiones de observación electoral

internacional realizarán una evaluación técnica del software de escrutinio nacional. Las

misiones serán la del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), The

International Foundation for Electoral Systems (IFES), la Misión de Observación

Internacional de la UE y el Centro Carter. Además, el equipo de la OEA brindará

acompañamiento técnico para la formulación de recomendaciones.



(Además: Conozca cómo puede ser testigo electoral y su función en las elecciones)

Simulacros de preconteo de votos

La Registraduría Nacional del Estado Civil realizó dos simulacros de preconteo de votos

y transmisión de datos a nivel nacional, los días 19 y 26 de febrero, simulacros que

contaron con la participación de representantes del Ministerio del Interior y MinTIC, y de organismos de control como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.



A estos simulacros, la Registraduría Nacional del Estado Civil también le hizo extensiva

una invitación a los representantes de las agrupaciones políticas que participarán en esta contienda electoral.



En las jornadas participaron más de 38 000 personas, entre transmisores y receptores

de información, así como funcionarios de la entidad en todo el territorio nacional.



Finalmente, el registrador nacional señaló que el próximo fin de semana se realizará un

nuevo simulacro, y que el 13 de marzo el país conocerá primero el resultado del

preconteo de las consultas de los partidos, luego el del Senado de la República y la

Cámara de Representantes y, por último, el de Citrep

POLÍTICA

Siga leyendo

- Así puede evitar que su voto sea anulado en las elecciones

- Conozca quiénes están inhabilitados para votar en las elecciones de 2022