Las quejas y reclamos de diversos sectores políticos sobre el proceso electoral que se llevó a cabo el pasado 13 de marzo llevaron a que el presidente Iván Duque convocara a una reunión este martes con la Comisión de Garantías Electorales.



El objetivo de este encuentro, según el mandatario, es que las autoridades electorales puedan esclarecer, de cara al país, todas las dudas sobre la transparencia de las elecciones legislativas.



Un día antes de este encuentro, Duque expresó en su cuenta de Twitter que "es recomendable considerar por parte del Consejo Nacional Electoral avanzar con un reconteo general en la elección a Senado".



En esa misma línea se pronunció el registrador nacional, Alexander Vega, la cabeza de la institución que ha estado en el ojo del huracán. Incluso, confirmó que en la reunión solicitará el reconteo.

"Con el fin de llegar a la verdad electoral y de acuerdo con el sin número de inconsistencias en los formularios E14 de Senado y para tranquilidad del país, solicitaré mañana el reconteo de todas las mesas del Senado de la República”, dijo Vega.



La decisión, entonces, finalmente estará en manos de la Sala plena del Consejo Nacional Electoral, que debería definir esta semana si hay reconteo total de votos.



Ahora bien, las posturas de Duque y Vega no han caído muy bien en algunos sectores.



El líder del Pacto Histórico y candidato presidencial, Gustavo Petro, quien desde un inicio ha denunciado presuntas irregularidades en el escrutinio, ha afirmado que no está de acuerdo con el reconteo pues según él, "no hay cadena de custodia transparente sobre los votos ya escrutados".



Incluso, anunció que por esta situación suspende su presencia en los debates presidenciales. "Actuaremos con prudencia máxima y pedimos a las veedurías internacionales actuar con prontitud".



Por otro lado, el líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe, en su cuenta de Twitter ha publicado igualmente supuestas irregularidades con los formularios y ha asegurado que "estas elecciones dejan toda la desconfianza. (formularios) E 14 llenos de tachones, enmendaduras, firmas que no coinciden. A las inconsistencias se suma la abrumadora votación del petrismo en zonas de narcotráfico".



EL TIEMPO conoció que algunos miembros de la comisión que se reunirán mañana están consultando con constitucionalistas y evaluando todas las posibilidades legales que existen para avanzar en este tema.



Sobre la posibilidad de que se declare una conmoción interior, como lo han sugerido algunos, el propio ministro del Interior, Daniel Palacios, le hizo saber a este diario que esa posibilidad no está contemplada.