Hacer un reconteo voto a voto de la elección del Senado. Esa es la alternativa que sugiere el Gobierno Nacional y la Registraduría para superar los cuestionamientos y las quejas por lo sucedido en los comicios del pasado 13 de marzo.



La propuesta, sin antecedentes en la historia reciente del país, será presentada hoy de manera formal en la reunión de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, convocada por el presidente Iván Duque, para disipar las dudas de la jornada electoral.

Pero, en últimas, quien debe definir si acepta o no esa vía es el Consejo Nacional Electoral (CNE), con asiento en esa comisión.



El presidente Iván Duque señaló que, de cara a la Comisión de Garantías Electorales “y con el propósito de dar confianza a la ciudadanía sobre la transparencia del proceso electoral, es recomendable considerar, por parte del CNE, avanzar con un reconteo general en la elección a Senado”.



El mandatario ya ha dicho que este es un asunto que se debe resolver con sensatez, en la institucionalidad. Y que es necesario que haya plena confianza en el sistema electoral, máxime cuando estamos a poco más de dos meses para las elecciones presidenciales.



Explicación de Vega

Por eso, frente a los múltiples reclamos por los resultados, el registrador Alexánder Vega citó ayer una rueda de prensa en la que explicó en detalle los hallazgos de la entidad y cómo se realizó el proceso de preconteo, a nivel nacional.



Tras advertir que los votos físicos están bajo custodia en las cabeceras municipales, señaló que lo que se busca es salvaguardar la institucionalidad y dejar tranquilo al país.

De acuerdo con Vega, el 80,5 por ciento de los jurados de votación fueron capacitados para esa jornada.



Pero reconoció que en el manejo de los formularios E-14 se encontraron irregularidades que pudieron entorpecer el proceso de escrutinio. Y tras esto anunció que en la reunión de la Comisión de Garantías Electorales solicitará el recuento total de los votos del Senado.



“Con el fin de llegar a la verdad electoral y de acuerdo con el sinnúmero de inconsistencias en los formularios E -14 de Senado y para tranquilidad del país, solicitaré mañana el recuento de todas las mesas del Senado de la República”, anunció.

El registrador enfatizó en que los resultados de las elecciones no sugieren que se haya cometido fraude electoral, sino “una serie de errores en general”.



El funcionario explicó que si bien los jurados tenían unas instrucciones claras sobre el orden en el que se deberían contar los votos, no se cumplió en todas las mesas.



De hecho, según el análisis hecho por la Registraduría, se determinó que el día de las elecciones legislativas y las consultas interpardistas, los resultados de la Cámara fueron obtenidos a las 8:20 p. m., mientras que el preconteo para el Senado fue escrutado hasta casi las 11:30 de la noche, lo cual podría dar luces sobre la diferencia entre los resultados del preconteo y el escrutinio que fue informado.



Vega dijo que si bien “hay errores humanos”, también se identificaron formularios E 14 que se diligenciaron de manera irregular en contravía de las instrucciones impartidas a los jurados de votación en las capacitaciones, “con la presunta intención de afectar” el proceso electoral.



“Dichas irregularidades están siendo subsanadas por parte de las comisiones escrutadoras y serán puestas en conocimiento de la Fiscalía para que a la mayor brevedad se investiguen y sancionen estas actuaciones”, explicó.



Y fue enfático en que “no existió fraude electoral” y que los votos están custodiados en las arcas triclave.



En cualquier caso, recalcó que se debe entrar a establecer cuál fue el objetivo de algunos jurados de tachar un resultado que ya estaba: “Hay actuaciones de mala fe y tenemos información de que los jueces han citado a jurados a ratificar los formularios E14”.



“Vamos a llegar a la verdad electoral, con el fin de garantizar la transparencia, a respetar la institucionalidad, el buen funcionamiento de los funcionarios de la Registraduría y si hubo diferencias frente al preconteo por causas externas”, afirmó.

Reiteró que “el preconteo es informativo” y que como tal, “nadie ha ganado o perdido votos o curules hasta que el escrutinio termine”.

Vega también recordó que toda la información ha sido pública para la ciudadanía y actores políticos, y que eso permitió encender las alarmas. Ante las voces de quienes han pedido su renuncia, Vega señaló que se han dado todas las garantías y, por lo tanto, “no hay motivos” para ello ni para nombrar registrador ad hoc.

“El llamado es a aceptar los resultados una vez el CNE acepte el recuento, pero aquí lo que se debe respetar es la institucionalidad (...) y los que dicen que hay fraude que acudan a este recuento”, señaló.

¿Qué sigue ahora?

Vega insistió en que la viabilidad del recuento quedará en manos del Consejo Nacional Electoral, que es en últimas el que debe determinar si lo acepta.



Y en caso de que la decisión sea afirmativa, también deberá resolver la logística. Esto es, cómo y dónde se haría ese reconteo.



El punto por definir es si ese proceso se hace a nivel municipal o si se traen los votos para hacer un solo reconteo en Bogotá.



Sobre cuánto puede demorar el recuento, manifestó que si bien no hay un precedente, “este procedimiento va a ser muy rápido”. Incluso habló de tan solo un par de días.



Y sobre los costos que acarreará, Vega dijo: “Tenemos los supernumerarios trabajando en la Registraduría y sería cuestión de tiempo, no de gastos”.



Mientras tanto, lo que trascendió es que la decisión del CNE debe tomarla la Sala Plena.



“Vamos a dejar al país tranquilo y a todas las fuerzas políticas”, aseguró.

Lo que dijeron

De todas maneras, la decisión de hacer el recuento generó diversas opiniones entre los sectores políticos.



Carlos Negret, del Nuevo Liberalismo, dijo que es una medida necesaria para retornar confianza en el sistema electoral, pero señaló que debe acompañarse de veeduría internacional, testigos electorales y especialmente de un acuerdo político nacional para reconocer el resultado.



El candidato presidencial Sergio Fajardo afirmó que el “caos electoral” generado por las fallas de la Registraduría afectó la confianza en la transparencia de las elecciones presidenciales.



Y añadió que el reconteo de los votos debe ser para Senado y Cámara y que se deben “adoptar medidas adicionales para mayo”, en las presidenciales.



Para el candidato Gustavo Petro, lo que está haciendo el registrador “ahora sí se llama fraude”.



El candidato del Pacto Histórico señaló que la cadena de custodia de los votos terminó el sábado.



Pero también dijo que suspende su presencia en debates electorales hasta que se garantice la transparencia del voto.



Para el senador uribista Carlos Felipe Mejía, “no hay garantías cuando el registrador solo habla de ‘errores humanos’; no basta el reconteo si él no se separa del cargo, si no se suspende contrato de Indra y hay auditoria forense externa e intervención de Fiscalía”.

