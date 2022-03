Este martes se está llevando a cabo la Comisión Nacional de Garantías Electorales, en la que diferentes autoridades electorales y representantes de partidos políticos dialogan sobre las acciones para disipar las dudas de los resultados de las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo.



Y a todas luces, una petición que está en vilo es si el registrador nacional, Alexander Vega, reafirma la propuesta de realizar un recuento general de los votos que se obtuvieron para el Senado de la República.



"La propuesta que hice ayer solo tiene un propósito, de buscar un consenso, pero no es posible seguir hablando de fraude en Colombia, de la ilegitimidad del resultado. Y creo que acá el consenso está dado, la instancia, los escrutinios están funcionando", dijo Vega durante la comisión.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) será el ente que defina si vuelve a efectuar el proceso, pues tiene la facultad para permitir que se abran las bolsas de los votos de cada una de las mesas de votación, para verificar si coincidan con los distintos formularios de registro.



Sobre esto, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra barrios explica que si se llevara a cabo el reconteo general "sería un esfuerzo monumental", porque se tendrían que evaluar condiciones como el lugar para hacerlo: en los municipios o en Bogotá. Adicionalmente, cada partido político tendría que requerir en promedio de 2.600 testigos electorales diariamente.



"Esto podría no salir tan bien porque no es un tema de una semana. El proceso de reconteo de votos no se va a hacer en 15 días. Muy seguramente vamos a llegar al 19 de junio (fecha de la segunda vuelta presidencial) y ese proceso va a estar a marchas atropelladas tratando de terminarse", dijo Barrios en entrevista para EL TIEMPO.



Por lo pronto, se sabe que el registrador nacional, no ha presentado formalmente la petición de realizar un reconteo general de los votos del Senado, puesto que en la Comisión de Garantías, hubo un consenso para continuar con el proceso de escrutinio, tal como lo dispone la ley.

