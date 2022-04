Ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes el senador y miembro de la campaña del Pacto Histórico, Roy Barreras, y el senador Roosvelt Rodríguez e Iván Cepeda radicaron denuncia penal y queja disciplinaria en contra del presidente Iván Duque Márquez por participación en política.



"Cuando el gobernante de un país interviene en la política, tiene candidato y hace esfuerzos por derrotar a los otros candidatos está rompiendo el eje de la democracia, el respeto por la voluntad de los ciudadanos y la alternancia de poderes. De manera que esperamos que la Comisión de Acusaciones actúa porque el ciudadano Iván Duque tiene que responder ante la Constitución y la ley", afirmó Barreras.



Por su parte, Rodríguez aseguró que la principal motivación para presentar esta denuncia es "el exceso de participación en política del presidente Duque. Pone en riesgo la democracia y violenta el Estado de Derecho".



Roosvelt Rodríguez Rengifo Foto: Prensa Roy Barreras

Para soportar la denuncia penal y queja disciplinaria contra el presidente, los congresistas se soportaron en los siguientes argumentos:



- Intervenciones públicas que descalifican a otros candidatos, estereotipándolos negativamente para generar no sólo el desprestigio de estos sino la aversión y el odio por el ideario político que defienden, su condición racial y de género

​- Discursos y mensajes del presidente que se hacen calculadamente para incitar al señalamiento ciudadano y a las amenazas contra la integridad personal de candidatos opositores a su gobierno.

- El desconocimiento de los resultados electorales solicitando a los organismos electorales un reconteo general de votos no previsto en nuestro ordenamiento jurídico electoral.

-Las ofensas racistas y sexistas de funcionarios públicos y particulares contra nuestra candidata vicepresidencial Francia Márquez Mina

- Declaraciones públicas ilegales de simpatizantes de su candidato presidencial, Federico Gutiérrez, como sucedió recientemente en un restaurante tradicional de la ciudad de Cali, que, según quedó reseñado en videos, se están preparando “militarmente” para defender puntos estratégicos de la capital vallecaucana cualesquiera sean los resultados de las próximas elecciones presidenciales, lo que no se hará efectivo sin violencia y cientos de muertos como sucedió en el reciente paro nacional.



