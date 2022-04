El registrador nacional Alexander Vega se encuentra en 'el ojo del huracán' después de las inconsistencias que se presentaron en el preconteo de votos que hizo la Registraduría el pasado 13 de marzo por las elecciones al Congreso.



De hecho, este martes hubo un debate de control político en su contra, al cual no asistió. El presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, pidió "separar" al registrador de las elecciones presidenciales que se avecinan, propuesta que fue respaldada por algunos partidos como el Centro Democrático.



¿Quién es el registrador Alexander Vega?

Alexander Vega es un abogado con especialización en alta dirección del Estado y maestría en políticas públicas de seguridad y defensa.



El funcionario tiene un largo recorrido, pasando de ser magistrado a quedar electo en 2016 como presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).



Antes se desempeñó como director ejecutivo de Transparencia Electoral de Colombia; y fue jefe de la misión electoral para ser veedor en las elecciones en Estados Unidos, según lo determinó Organización Mundial de Transparencia Electoral y la Universidad George Washington. Así mismo, fue personero municipal de Chía (Cundinamarca).



Además en 2021, el presidente Iván Duque le dio el reconocimiento de “mejor servidor público que ha promovido proyectos, programas, servicios o iniciativas de inclusión y diversidad en la estrategia de vinculación de jóvenes entre 18 y 28 años al Estado colombiano”.



Su carrera como Registrador

Las polémicas siempre han estado presentes en la carrera de Alexander como Registrador, desde el momento de su posesión en el cargo, en noviembre del año 2019.



Aunque el puntaje que obtuvo para el cargo de registrador fue de 738 puntos, en su momento su juramentación generó molestias y hasta se impusieron demandas.



En redes sociales cuestionaron la posesión de Vega como Registrador porque, según indicaron, esta se dio sin el debido protocolo y antes de que el registrador a quien él presidió terminara su periodo.

Por su parte, los demandantes aseguraron que en el proceso de elección hubo irregularidades por cuánto no se habría dado suficiente publicidad al cambio de lugar de la entrevista de los 10 aspirantes finales, por cuenta de disturbios en el centro de Bogotá; así como por falta de publicidad de las preguntas realizadas a las entrevistas y las respuestas entregadas por cada uno de los candidatos.



Recientemente el Consejo de Estado ordenó una serie de pruebas documentales en el marco de las demandas que se presentaron en contra de la elección de Vega, luego de un proceso que organizaron los presidentes de las Altas Cortes, que incluyó pruebas y entrevistas.



Más polémicas

Una de las polémicas más sonadas gira en torno a la denuncia que hizo el político Andrés Guerra, quien dijo que Vega habría sido parte de una operación de extorsión que se dio en medio de su carrera por la Registraduría. De acuerdo con Guerra, le habrían pedido 1.200 millones de pesos para salvarle la curul al Senado en 2010.



Además, desde que llegaron los meses previos a las elecciones al Congreso, Vega se vio envuelto en más escándalos.



El primero tras afirmar que en el país “no somos 50 millones de personas sino 55” y que, por tanto, no le creía a las cifras del Dane. Esto causó preocupación en varios sectores, ante un posible fraude electoral en los comicios.

El Registrador Alexander Vega Rocha y el director del Dane Juan David Oviedo

El segundo por la respuesta que le dio a la oposición que pedía garantías para las elecciones. "El que no sienta garantías o crea que le harán fraude, pues no debería presentarse", indicó en su momento, causando nuevamente preocupación en los partidos políticos.



Ahora, tras las elecciones legislativas, se ve involucrado en una nueva polémica después de que los resultados entre el preconteo - del cual se encarga la Registraduría - y del escrutinio - el resultado oficial del cual se encarga el CNE - tuvieran enormes diferencias. Algunos partidos perdieron más de 50 mil votos, como el Centro Democrático, mientras que el Pacto Histórico sumó más de 390.000.



No obstante, desde la Registraduría sostienen que no hubo fraude electoral, algo en lo que coincide el Gobierno nacional y las distintas misiones de observación electoral que estuvieron presentes en las votaciones.



Este martes en el Senado, Nicolás Farfán, registrador Delegado en lo Electoral, indicó que gran parte de los errores cometidos en las elecciones del 13 de marzo son atribuidos a algunos jurados de votación, los cuales, al parecer, llenaron mal los formularios E-14, en los que quedaron consignados los resultados de cada mesa, y llevaron a que hubiera una “contaminación visual” a las personas encargadas de la transmisión de los datos.



En este sentido, Vega se ha mantenido al asegurar que no renunciará a su cargo debido a las irregularidades presentadas en el preconteo.



