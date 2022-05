La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de que las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo carezcan de una compañía contratada para realizar una nueva auditoría internacional al software de escrutinios llega en un momento en que todas las fuerzas políticas han vulnerado la confianza en el proceso.



En un comunicado conocido en la noche del martes, el tribunal electoral confirmó que esta vigilancia adicional no se contratará debido a que existe un proceso “similar” ya suscrito entre la Registraduría y la firma Javh Macgregor, cuya fecha de realización fue en el 2021.



(Lea también: Elecciones: Si no hay auditoría internacional ¿será confiable el resultado?).

Con la decisión, el Consejo Electoral acogió los planteamientos de la Procuraduría en el sentido de que no puede haber contratos con objetos y alcances “similares”.

Esto se suma, según el CNE, al “corto tiempo que hay antes de las elecciones” presidenciales.



Pese a esto, en el ambiente gravita la sensación de que el CNE, presidido por César Abreo Méndez, no realizó a tiempo la gestión por la demora del Estado en la entrega de los recursos para concretar la contratación.



Fue el 1 de abril cuando el CNE decidió solicitarle al registrador Alexander Vega una auditoría internacional al software de escrutinios de la empresa española Indra, que fue el mismo que se empleó en las elecciones legislativas.



(Le puede interesar: ¿Cómo es en este caso la preparación de los jurados de votación?).

El proceso electoral cuenta con distintas garantías para generar mayor confianza y tranquilidad tanto a los partidos políticos como a la ciudadanía FACEBOOK

TWITTER

Lo que se buscaba era que una entidad internacional observara el proceso y dieran un parte de tranquilidad.



En la carta dirigida por Abreo se leía: “debido a las situaciones de origen técnico que tuvieron impacto negativo en el reciente proceso de elecciones legislativas, consideramos necesario y altamente deseable se realice una revisión profunda de los sistemas informáticos y procesos operativos que serán implementados para las elecciones presidenciales”.



Esta auditoría tendría alcance sobre una “profunda revisión basada en tres aspectos principales: sistemas informáticos, incluyendo revisión de código fuente en escrutinio nacional; seguridad de la información y procesos”, decía la misiva.



Tras esto, las autoridades electorales elevaron una petición al Gobierno nacional y este, a través del Ministerio de Hacienda, había destinado más de 3.000 millones de pesos para el proceso de auditoría internacional. Los recursos se giraron el 2 de mayo.



(Le recomendamos leer: ¿Cómo marcar de forma correcta el tarjetón de elecciones presidenciales?).

Muy a pesar nuestro las elecciones no contarán con la necesaria auditoría externa, garantía que toda elección presidencial -que pretenda ser transparente- debe tener. El gobierno giró tarde, no le dio a este tema la importancia debida, y el resultado es el que ya conoce el país. pic.twitter.com/wigBwFVmtD — Alfonso Prada (@alfonsoprada) May 24, 2022

De acuerdo con lo que denunciaron desde la campaña de Gustavo Petro, el Gobierno tardó en hacer el proceso para la contratación de la auditoría internacional.



“El Gobierno giró tarde, no le dio a este tema la importancia debida, y el resultado es el que ya conoce el país”, dijo Alfonso Prada, jefe de debate de la campaña del Pacto Histórico. Y añadió: “nuevamente, la campaña de Petro expresa su preocupación por la ausencia de garantías. Esta es una más”.



Un hecho al que le salió al paso el presidente Iván Duque quien, desde Suiza, quien insistió: “Hacemos un llamado a las autoridades electorales para que los recursos ya asignados para auditoría se destinen en su contratación”.



De acuerdo con la MOE, que no haya una nueva auditoria internacional no compromete la transparencia de los comicios.



“El proceso electoral cuenta con distintas garantías para generar mayor confianza y tranquilidad”, indicó Marlon Pabón, coordinador de administración pública y transparencia de la MOE, quien aseguró que la empresa Javh Macgregor ya viene auditando cada uno de los componentes del proceso electoral, entre ellos, los escrutinios.



De cualquier manera, el vacío de una nueva auditoria internacional aumenta la desconfianza en una semana en la que todos los actores políticos, de todas las vertientes ideológicas, han minado la confianza como en pocas ocasiones se recuerde.



Cabe recordar que hace cuatro años, para las elecciones presidenciales del 2018, la campaña de Petro hizo una solicitud similar, pidiendo realizar una nueva auditoría al software de la Registraduría.



En ese momento tampoco se hizo por la misma razón: no había suficiente tiempo.



(Siga leyendo: 'El Gobierno giró tarde', jefe de debate de Petro sobre auditoría electoral).



POLÍTICA