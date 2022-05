Tener inscripta la cédula de ciudadanía es un requisito indispensable para poder participar en las votaciones. Y a escasas tres semanas para las elecciones presidenciales, aún hay quienes se pregunta si pueden hacer el proceso de inscripción.



La Registraría Nacional informa que su diferentes mecanismos de inscripción estuvieron habilitados hasta el pasado 29 de marzo -dos meses antes de la elección de primera vuelta presidencial- por lo que si usted no inscribió su cédula y no se encontraba inscrito en ningún puesto de votación, no podrá efectuar su derecho al voto en los comicios.

Ahora bien, los motivos para realizar la inscripción de la cédula pueden variar. Hay quienes lo hacen porque cambiaron de residencia y prefieren tener votar en un puesto de votación más cercano.



En este caso, la Registraduría indica que los ciudadanos que no culminaron el proceso de inscripción para cambio de puesto de votación, podrán consultar en la página web de Info Votantes, sección "Lugar de votación" si su documento se encuentra inscrito en el puesto en el que anteriormente estaba registrado.



Lo mismo sucede para aquellos que cambiaron el registro de su cédula a un municipio o departamento diferente. Recuerde que votar en puesto de votación que no le corresponde hace parte del delito electoral de trashumancia electoral, el cual es sancionado según lo dispuesto en el código penal.



Si usted no se encuentra inscrito, esto significa que no hace parte del censo electoral de la Registraduría, por lo que no podrá sufragar así presente su documento en algún puesto de votación.



De acuerdo con el ente organizacional "esto aplica para todas aquellas personas que tienen su cédula expedida antes de 1988 y no han inscrito su cédula ni han votado en ninguna de las elecciones celebradas en los últimos años, ya que actualmente no hacen parte del censo electoral".

