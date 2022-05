El expresidente César Gaviria se volvió a montar en la tarima en plaza pública. Y lo hizo este fin de semana en el Eje Cafetero para acompañar a Federico Gutiérrez.



Por supuesto que la presencia de Gaviria no fue gratuita sino que además de destacar el proyecto político de Fico, arremetió contra Ernesto Samper y cuestionó al exjefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha estado apoyando la candidatura de Gustavo Petro.

Los primeros cuestionamientos de Gaviria fueron para Samper, a quien le exigió explicaciones por las supuestas relaciones con el narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela. Esto luego de Samper hubiera cuestionado la candidatura de Fico, de quien dijo que era el representante de los victimarios.



Desde la plaza pública, Gaviria dijo que "es una declaración infame y perversa" y recordó que solo esta semana la esposa del narcotraficante Gilberto Rodríguez estuvo contando cómo fue la relación con el expresidente.



Peo no se quedó en esto sino que dijo que es mejor que Samper “dé explicaciones y que no las pida porque no tiene derecho. Él le hizo un gran daño a nuestro partido, nunca hemos ventilado eso, pero no le voy a tolerar que maltrate al candidato que decidimos acompañar por convicción”.



Sin embargo, no fueron los únicos cuestionamiento del jefe del liberalismo. Se refirió al apoyo de Rodríguez Zapatero a Petro.

"Yo les quiero decir que ese señor ha sido el principal aliado del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, en contra de toda la comunidad internacional, en contra de todos los partidos socialistas que hay a lo ancho de Europa", dijo.



Aseguró que Rodríguez Zapatero siempre ha estado al servicio de Maduro "y lo que también podemos esperar es que él va administrar el pacto de La Picota porque ya lo cantó, él lo va administrar".

