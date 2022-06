El expresidente Álvaro Uribe Vélez guarda silencio. El líder político más influyente de la vida nacional de las últimas dos décadas no opina. Se trata de una decisión que sorprende. No solo porque el país está a 16 días de elegir el nuevo presidente de la República, sino porque su voz se había convertido en una guía para millones de fieles.

Incluso desde cuando abandonó la Casa de Nariño, el 7 de agosto de 2010, tras ocho años de aplaudido gobierno, convirtió su red social Twitter en un referente para saber sus planteamientos. Con sus 5 millones de seguidores, esta plataforma era su herramienta para tocar temas de enorme trascendencia o para sencillamente dar el precio del dólar.

Dr Petro, vuélvase respetable no sea mentiroso:



Sierra Nevada mi Gbno: Flias Guardabosques con alojamientos; cero cultivos ilícitos; 9 pueblos indígenas; ecohabs; sacados de allí guerrilla y paramilitares https://t.co/BqOVI5g2A1 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 29, 2022

El mensaje más reciente está fechado el 29 de mayo, día de la primera vuelta, en el que va contra el candidato del Pacto Histórico: "Doctor Petro, vuélvase respetable, no sea mentiroso", dice.



Ese día los resultados electorales le dieron la victoria a Petro con 8.527.421 votos (el 40,32 % del total) y el segundo puesto a Rodolfo Hernández con 5.953.199 (28,15 % del total).



En la contienda no participó un candidato oficial del partico Centro Democrático, CD, que él dirige.



Su aspirante Óscar Iván Zuluaga renunció y decidió apoyar a Federico Gutiérrez quien en la primera vuelta obtuvo 5.058.002 (23,91 %).



Además de Zuluaga, todos los barones electorales del Centro Democrático se la jugaron por Gutiérrez. Sin embargo, Uribe de labios para afuera no lo hizo, aunque a diario atacó a Petro.



Cuando Zuluaga decidió no continuar en carrera, el CD anunció que iba a hacer una encuesta para que fueran los militantes quienes decidieran oficialmente a qué aspirante apoyarían. El resultado no se divulgó. Sin embargo, las figuras más destacadas empezaron a acompañar en sus manifestaciones públicas a Gutiérrez.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Foto: Archivo particular. EL TIEMPO.

Con el paso de Petro y de Rodolfo a la segunda vuelta se produjo una coincidencia: expresiones de ambos en contra de Uribe. Para Petro, aunque el país había dicho adiós al uribismo, no era definitivo porque, según él, el exalcalde de Bucaramanga era ahora la opción de Uribe.



Una tesis que el ingeniero respondió de manera tajante: "Uribe se murió el domingo, cómo yo voy a estar haciendo campaña al lado de un muerto", dijo el martes que pasó el candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.



Para argumentar su posición, Hernández divulgó una lista de 20 puntos que lo distancia del ideario uribista.



Entre otros, Hernández dijo que su gobierno "se implementará el acuerdo de paz", habrá "negociaciones con el ELN", "contrario a lo que hizo Duque en su gobierno, yo voy a restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela", "habrá un completo apoyo a la diversidad sexual y de género, incluyendo el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo", "mi posición es en contra del fracking, contrario a la del gobierno uribista de Iván Duque", "mi postura es en contra del uso de glifosato" y a favor "de la legalización de la marihuana medicinal y recreativa" porque "lo he dicho y lo vuelvo a decir: lo más peligroso de las drogas es la prohibición".



Aunque Uribe guarda silencio, varias de las figuras de su partido han manifestado su apoyo a Hernández.

Facebook Twitter Linkedin

Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. Foto: Centro Democrático y prensa María Fernanda Cabal.

"Él se robó el corazón de los colombianos", dice María Fernanda Cabal en referencia al exalcalde de Bucaramanga. “Rodolfo Hernández, solo con carácter, con decisión convenció el corazón de un país que seguramente se volcará a votar por él”, argumenta la congresista.



“Felicitamos al ingeniero Rodolfo Hernández, por su gran votación. Apoyaremos su propósito de combatir la corrupción y derrotar a Petro”, indicó, por su parte, Paloma Valencia. Uribe, sin embargo, no opina.

¿Esto significa un adiós definitivo de Uribe de la actividad política? Solo el expresidente tiene la respuesta.



Lo que sí se puede afirmar que se trata de una situación inédita y muy llamativa por tratarse del líder más decisivo desde cuando a principios de 2000 irrumpió en la escena pública con sus críticas a los diálogos de paz en el Caguán entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las Farc, luego cuando ganó la presidencia en enviones en primera vuelta, después cuando le dio su aval a Santos, luego cuando se fue contra Santos y apoyo a Zuluaga –quien ganó en la primera vuelta- y luego cuando bendijo a Duque. En esta fase, lideró el No en el plebiscito y también ganó.



Además de la Presidencia, Uribe se convirtió en el senador más votado. Empero, para las últimas elecciones legislativas anunció que no se presentaría.

Facebook Twitter Linkedin

El senador Álvaro Uribe Vélez durante el debate de moción de cesura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, en el Senado. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Uribe dijo, en su momento, que no iría al Congreso por dos razones fundamentales. Una, el proceso judicial que enfrenta; y dos, porque quiere pasar más tiempo con sus seres queridos. “Yo había dicho que, sobre todo por compromisos con la familia, no debería intentar regresar al Congreso en el año 2022 y esto se anticipó abruptamente. Me da tristeza”, le contó el expresidente a EL TIEMPO en su momento.



Es innegable, sin embargo, que en el ambiente gravita un distanciamiento hacia él de buena parte de la opinión pública que se refleja en las encuestas. Atrás quedaron los días en los que siempre superaba los 80 puntos de favorabilidad.



En junio de 2008, después de la Operación Jaque, la tasa de aprobación de Uribe se elevó a un 91 por ciento, una cifra envidiable nunca antes lograda por un mandatario.



En los últimos años, el 70 por ciento de la población, según varias encuestas, ha dicho tener una imagen desfavorable de Uribe, mientras que solo el 26 por ciento lo valora positivamente.



“Lo mío es difícil”, ha dicho Uribe sobre estos índices. “Hay que aceptarlos con humildad y que eso no me prive de seguir trabajando de buena fe por Colombia”, insiste.



Uribe cree que, sin embargo, que entre las nuevas generaciones se han instalado una nueva narrativa difícil de desmontar.



“A la juventud no le han dicho que este país pasó de 28.000 asesinatos a 15.000; que este país redujo la pobreza del 52 al 37 por ciento; que este país pasó de 2.500 dólares de ingreso per cápita a más de 6.000; que mejoró el coeficiente Gini. Fue el Gobierno que desmontó el paramilitarismo”, explicó él en un momento dado.



Sin embargo, Uribe en la campaña electoral retomó su entusiasmo. Las encuestas no favorecieron a su candidato, Zuluaga, por lo que centró sus comentarios en contra de Petro. Desde las elecciones del 29 de mayo optó por el silencio.

No deje de leer noticias de Política

POLÍTICA