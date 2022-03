El diligenciamiento de los formularios E-14 por parte de los jurados de votación fue uno de los temas polémicos de la semana.



Desde varios movimientos políticos han hecho denuncias al respecto. Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático, dijo que "estas elecciones dejan toda la desconfianza. E -14 llenos de tachones, enmendaduras, firmas que no coinciden”.



Gustavo Petro denunció también que en “30.000 mesas los jurados mandaron la foto del formulario E14 recortando el pedazo del Pacto y así borraron los votos”.



En estos documentos se consigna el resultado de las votaciones en cada mesa y de él deben haber tres copias que tienen diferentes destinos en el preconteo que hace la Registraduría Nacional.



Le pido a la comisión de testigos electorales del Pacto realizar reunión con todas las delegaciones de veeduría internacional para explicarles lo que quizás es el mayor borrón de votos de la historia de las elecciones legislativas. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 15, 2022

En el caso de las elecciones legislativas del domingo pasado, la Misión de Observación Electoral (MOE) señaló que los jurados de votación cometieron varios “errores” al llenar los E-14, entre los más comunes: un diligenciamiento inadecuado de las casillas, sumas incorrectas de los votos depositados y captura inadecuada de los mismos en el sistema de preconteo.



A su vez, indican que estos errores guardan relación con la decisión de seguir manteniendo 3 formularios que tienen que ser llenados a mano 3 veces, "por lo que a pesar que deben ser copias iguales, no son idénticas”.



Estas elecciones dejan toda la desconfianza.



E 14 llenos de tachones, enmendaduras, firmas que no coinciden.



A las inconsistencias se suma la abrumadora votación del Petrismo en zonas de narcotráfico.



No se puede aceptar este resultado — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 19, 2022

Finalmente, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea indicó que las diferencias entre los resultados del preconteo y el escrutinio son “inusualmente grandes”, en especial para movimientos como el Pacto Histórico, que sumó más de 390 mil votos.



Esto lo adjudicaron, principalmente, a errores en el diseño de los E-14, que, según indican, “fue previamente informado a la Registraduría”.



“Este diseño, extremadamente complejo y muy propenso a que se produzcan errores, contribuyó a que los resultados de algunos partidos en un buen número de mesas no fueran transmitidos en la noche del domingo y, por tanto, no se plasmaran en el preconteo”, indicaron.



Dijeron que los errores se encontraban particularmente "en la página número 10 de las 11 que lo integran, frente al lugar de ubicación de los votos emitidos por la coalición Pacto Histórico".



Por eso, pidieron que para las elecciones presidenciales se utilice el mecanismo de doble digitación de estos documentos para identificar y corregir rápidamente los errores que se puedan producir.



¿Hubo fraude electoral?

A pesar de que los E-14 están en el ojo del huracán, tanto la Registraduría como la MOE han asegurado que no hay indicios de fraude en las elecciones.



El registrador Nacional, Alexander Vega, indicó que los errores en los formularios E14 son fallas humanas y que no tienen validez jurídica. Sobre esto, cabe aclarar que lo que tiene fuerza legal no es el preconteo sino el escrutinio que hacen otras autoridades electorales y jueces.



Por otro lado, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, pidió a la ciudadanía no dejarse llevar por las publicaciones en redes sociales sobre los E-14.



“Son fotos seleccionadas, que no hacen parte de una muestra y son casos específicos. Nosotros, hasta este momento, no encontramos indicios para señalar que hay fraude, ni orquestado desde las autoridades electorales o por terceros”, dijo.



POLÍTICA