El Consejo Nacional Electoral (CNE) avaló el uso en el tarjetón de la palabra Fico como parte del nuevo logo-símbolo de Equipo por Colombia, coalición del candidato presidencial Federico Gutiérrez.



Este hecho llama poderosamente la atención en la medida que algunos sectores políticos se habían opuesto a que este término apareciera en la tarjeta electoral.

¿Pero cuál es la historia en la decisión del Equipo por Colombia para asegurar que la palabra Fico quede en el tarjetón?, ¿quién la pensó y por qué se ajusta a las reglas?



Es un hecho que al candidato presidencial de la centroderecha siempre se le ha conocido como Fico y así lo han entendido en la campaña y con ese término se ha promovido su candidatura.



Por eso, entre quienes están moviendo esta candidatura plantearon que la manera más práctica para que los votantes lo identificaran en la tarjeta electoral se incluyera el nombre de Fico.



Ante esto se acudió a dos alternativas. La primera fue que en el logo-símbolo de la coalición se incluyera esa palabra y la segunda es que el nombre que apareciera en el tarjetón fuera Fico Gutiérrez y no Federico.



La primera ya le salió a favor y todavía la segunda no se ha definido.



La coalición, a través de un otrosí, modificó el logo ya registrado y le agregó la palabra FICO, en letras blancas sobre un fondo vinotinto. Y el Consejo Nacional Electoral le dio este martes el aval a ese cambio.



El CNE determinó que "efectuadas las verificaciones de rigor, se puede constatar que el logo símbolo de la coalición denominada Equipo por Colombia cumple con los requerimientos exigidos para garantizar su registro".



El efecto práctico de esa decisión es que la palabra Fico terminará apareciendo en el tarjetón que usarán para votar los colombianos el próximo 29 de mayo incluso si el mismo CNE determina que el nombre de Gutiérrez debe aparecer como en su documento de identidad.



Logo de Federico Gutiérrez en el tarjetón. Foto: Archivo Particular

"El logo-símbolo de la COALICIÓN denominada “EQUIPO POR COLOMBIA” no se encuentra registrado previamente, así como que no tiene parecido o relación gráfica o fonética con otros logos símbolos registrados, ni con los símbolos de la patria, ni emblemas estatales", señaló el CNE.



Con la ‘bendición’ del ente electoral eso quiere decir que desde el punto de vista legal no hubo ninguna irregularidad en la decisión de la campaña de modificar el logo y poner allí la palabra Fico.

La idea se podría decir que fue una creación colectiva dentro de la campaña, pero fue precisamente el candidato uno de los que más insistió en la necesidad de que la palabra Fico estuviera en el tarjetón.



Lo que se definió es que al lado de ese apodo debería estar el nombre de la coalición. Y en efecto se conservó como tal el Equipo por Colombia con los tres colores de la bandera, aunque en orden diferente y se decidió agregarle, en un tamaño más grande, el Fico.



Determinaron que la norma es clara en cuanto a la utilización del nombre y por eso se le jugaron por modificar el logo, que aparecerá en la tarjeta electoral debajo de las fotos del candidato presidencial y su fórmula a la vicepresidencia.



