Este lunes el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, firmaron un documento público bajo gravedad de juramento en el que se comprometen a no expropiar "a nadie ni a nadie".

De acuerdo con el candidato, de no cumplir su 'promesa', eso implicaría un delito, pues al contener el compromiso su firma autenticada, "podría ser procesado por falsedad en documento público".



La pregunta es, ¿por qué el candidato tuvo que ir a una notaría a comprometerse a no expropiar? y ¿qué tan cierto es que, de no cumplir, estaría incurriendo en un delito?.



En primer lugar, el líder de izquierda fue claro al asegurar que decidió realizar ese compromiso con los colombianos pues la discusión alrededor de la "supuesta expropiación" en su campaña es producto de "desinformación y noticias falsas". Y que, debido a que ha habido una "campaña del miedo" en su contra, se vio en la necesidad de firmar el compromiso.



“Hay quienes permanentemente intentan sembrar dudas sobre mis propuestas y mis intenciones para con el pueblo colombiano e inventan la sombra de una supuesta expropiación para espantar incautos. Nada más alejado de la realidad. Ante esta campaña del miedo, me veo en la obligación de hacer este compromiso con el conjunto de la sociedad colombiana”, dijo el candidato presidencial.



Ante notario y en documento público bajo gravedad de juramento, si incumplo sería delito, me comprometo ante el pueblo que, respetando la Constitución y la ley, no habrá ningún acto de expropiación contra ningún bien de los colombianos en mi gobierno.pic.twitter.com/2dDygu3G5i — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 18, 2022

De acuerdo con el analista y estratega político Guillermo Henao, esta es una estrategia y puesta en escena de Gustavo Petro debido a que en los últimos días ha tenido "dificultades de real envergadura reputacional".



"Petro intenta salirse del tema que ha marcado la agenda estos días con respecto a la visita de su hermano a La Picota y el huracán mediático que eso generó, además de la crisis interna que se vivió en su campaña", dice el experto.



Los candidatos firmaron un documento en el que se comprometen a no expropiar. Foto: Mauricio Moreno/ El Tiempo

Y recuerda que "una declaración en una notaría no es vinculante ni es una novedad en las campañas políticas". De hecho, según él, "ya varios candidatos desde hace algunos años vienen haciendo este tipo de salidas cuando necesitan comprometer una acción que se realizará o que no se llevará a cabo".



También señala que el candidato buscar reducir el miedo que genera el tema de las expropiaciones. "Sigue existiendo un temor asociado a las expropiaciones y al uso que el candidato le ha dado a la palabra democratizar", dice Henao.



Ahora bien, sobre el tema de si es verdad que de incumplir su compromiso de no expropiar las "riquezas y bienes de sus propietarios" estaría incurriendo un delito, de acuerdo con expertos en Derecho, esto es falso.



Marlon Fernando Díaz, magíster en Derecho Penal y Criminología, indica que "no se configura ningún delito".



"Si bien es una manifestación bajo la gravedad del juramento ante un notario, que es un servidor público, y sería una actuación administrativa, no puedo faltar a la verdad respecto a un hecho futuro e incierto, sino con respecto a hechos pasados. Por eso, no es cierto que tenga ecuación en el artículo 442 del Código Penal que habla del falso testimonio", dice el experto.



Sobre la cuestión de si en su compromiso entran los activos, el experto indica que estos ya están incluidos en los términos "bienes y riquezas" que usó Petro en su discurso. Por lo que, según él, no implica que la promesa no se le aplique a los activos.



Por otro lado, de acuerdo con el congresista Germán Navas Talero, a quien Petro designó como jefe jurídico de su campaña, lo que hizo el candidato en notaría: "Es un saludo a la bandera"



"En el Gobierno se desvincula a través de decretos, leyes o reformas constitucionales, no promesas electorales en notaría (...) Esas posibilidades tienen que contar con el beneplácito del Congreso de la República, porque todo implicaría cambios de ley y un presidente no puede cambiar la ley a su antojo", dijo en 'Blu Radio'.



