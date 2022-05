La campaña presidencial en marcha caldeó los ánimos en la sesión plenaria del Senado de este miércoles, en la cual los insultos entre algunos congresistas -incluso con temas personales- fue la constante en el Congreso.



El tema lo puso sobre la mesa el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico Gustavo Petro, quien en medio de la sesión reiteró sus críticas a la suspensión temporal del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por supuesta participación en política y les propuso a los uribistas un “pacto” para la campaña presidencial.



“Si ganan ustedes, los aplaudimos; si ganamos nosotros, ustedes deben obedecer la Constitución y la ley. Jamás los perseguiremos, como ustedes nos están persiguiendo a nosotros. Se trata de acabar la violencia y abrir la democracia. Permitan la diferencia”, le dijo Petro al partido uribista.



Desde el Centro Democrático la respuesta no se hizo esperar. Varios senadores respondieron a ella y reiteraron sus posiciones sobre el supuesto ‘pacto de La Picota’, del cual se ha venido hablando luego de las visitas del hermano de Petro a algunos condenados por delitos de corrupción en esa institución carcelaria.



Uno de los más duros con Petro y con otros integrantes del Pacto Histórico fue Carlos Felipe Mejía, senador caldense que se ha caracterizado por sus posiciones férreas en materia política y en contra de algunas acciones de la izquierda en Colombia.

Uno de los más duros con Petro y con otros integrantes del Pacto Histórico fue Carlos Felipe Mejía, senador caldense que se ha caracterizado por sus posiciones férreas en materia política y en contra de algunas acciones de la izquierda en Colombia.

Mejía le dijo a Petro, senador y candidato presidencial, que es él “el que tiene una alianza con la mafia, el narcotráfico y la criminalidad de este país”.



Y se refirió a los presuntos actos de corrupción que se comentan en algunos sectores de la opinión pública de dos de sus principales apoyos: los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti. “Lo que pasa es que a usted no lo tocan -le dijo a Barreras-. Usted tiene esa inmunidad que tienen Petro, Santos y algunos de este país, entre los que están usted y Benedetti, que no los tocan. Ustedes son intocables de la justicia colombiana. No sé qué es lo que tienen o lo que hacen”.



La respuesta más fuerte y que dejó a varios senadores sorprendidos vino de Benedetti, quien le manifestó a Mejía que “hace unos días salió un fallo de la Corte Suprema en el que dice que yo no tengo ningún incremento patrimonial, nada que ver con Odebrecht y todo lo demás. Es para que usted me saque de ese discurso tonto y pendejo propio de usted”.

"Mientras usted habla con el hígado, porque no creo que tenga cerebro ni neuronas, yo hablo con fallos. Usted siempre habla con cosas tontas.



"Quiero decirle que hay un consenso entre los 100 senadores, 108, creo yo, hasta de su partido, en que usted es el tipo más bruto de este Congreso de la República. No hay un tipo más bruto que usted. No se ha leído un libro. Habla todo el día guevonadas, cosas tontas. Que el castrochavismo. Se murieron Chávez y Castro y usted sigue hablando de esas cosas", le dijo Benedetti a Mejía.



Y remató diciéndole: “Si usted hace una encuesta de cuál es el senador más bruto que hay aquí es usted”.



Las palabras del congresista, uno de los principales apoyos de la campaña presidencial de Petro, generaron sorpresa en algunos senadores, risas en otros e indignación en algunos más.



En medio del debate, la senadora por ‘la U’ Maritza Martínez, quien estaba presidiendo la sesión, les dijo a los senadores: “Ustedes verán en un país tan impactado por la violencia qué ejemplo damos desde este recinto”.

"Hemos hecho un llamado a que los colombianos no presencian un espectáculo tan deprimente como el que estamos dándoles hoy. Es respeto con la misma institución. Aquí muchos se divierten haciendo ese tipo de intervenciones, pero créanme que desde afuera no se ve de la misma manera", afirmó la congresista.

“Hemos hecho un llamado a que los colombianos no presencian un espectáculo tan deprimente como el que estamos dándoles hoy. Es respeto con la misma institución. Aquí muchos se divierten haciendo ese tipo de intervenciones, pero créanme que desde afuera no se ve de la misma manera”, afirmó la congresista.



Y su copartidario Juan Felipe Lemus afirmó que “la personalización de la política, que aquí ambos sectores están haciendo, no solamente pone en ridículo el ejercicio de este Senado, ya bien golpeado en la opinión pública, sino que nos hace quedar a todos como unos tontos”.



Como Benedetti estaba haciendo una réplica a lo dicho por Carlos Felipe Mejía y en el Congreso no existe réplica de réplica, el congresista uribista no pudo responder a las palabras de Benedetti.

Senador uribista afirmó que entre los que habían mnanifestado respaldo a Petro estaba Carlos Castaño

En otro momento del debate de este miércoles, el senador por el Centro Democrático Santiago Valencia estaba hablando de las relaciones del Pacto Histórico con algunos personajes sobre los que existen señalamientos de supuestos actos de corrupción y relaciones con la criminalidad.



“Voy a recordar algunos apoyos del Pacto Histórico”, dijo el congresista uribista, y afirmó que en esa campaña “están los paras, porque ya hasta el señor Carlos Castaño salió a apoyar al señor Petro”.



La referencia llamó la atención tomando en cuenta que Castaño, uno de los principales jefes de los grupos de autodefensa en el país, habría muerto hace varios años



Uno de los pocos que hizo refirió a este hecho fue el senador liberal Luis Fernando Velasco, otro de los apoyos de Petro en la campaña presidencial, quien le dijo a Valencia que ese respaldo debió darse “a través de una guija”, tomando en cuenta que Castaño está muerto.



Como lo dijeron algunos senadores tras la sesión de este miércoles, la campaña presidencial y la polarización política parecen estar llevando el debate a terrenos personales, en los cuales los únicos que salen perdiendo son el país y la democracia.



