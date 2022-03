Por falta de garantías, 17 candidatos de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz número 12 (Citrep-12), que integra los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira declinaron su aspiración a una curul en el congreso.



La renuncia colectiva se dio luego de permanecer diez días encadenados en la sede de la Registraduría en Valledupar.



Denuncian presencia y actividad de estructuras asociadas a grupos armados ilegales

“Levantamos la acción de protesta que se venía adelantando desde el pasado 28 de febrero y abandonamos el actual proceso político, para la elección de la curul correspondiente a la Citrep-12. Consideramos que no tenemos las garantías electorales para la participación de los representantes de las reales y genuinas víctimas de los territorios rurales que la constituyen”, explicó Luis Fernando Lara Vázquez, uno de los candidatos.



Argumentan que en los territorios cubiertos por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz de estas zonas del país se evidencia la presencia y actividad de estructuras asociadas a grupos armados postdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que impactan negativamente en la percepción de seguridad de la población.



“Esto restringe abierta o soterradamente las posibilidades reales de hacer proselitismo político o para favorecer los intereses de determinadas candidaturas mediante la administración de estrategias combinadas de intimidación y persuasión”, recalca Lara.



Añade, además, que el desarrollo de sus campañas en el Cesar, se encontraron con ‘corregimientos vedados’, como Minas de Iracal, jurisdicción de Pueblo Bello, La Mesa y Azúcar Buena, zona rural de Valledupar.



“Nos decían: 'Aquí no pueden hacer campaña porque ya tenemos un candidato'”, precisa el candidato.



Estas situaciones fueron elevadas a las distintas instancias electorales y judiciales, pero según él, no prosperaron pese a estar “Argumentadas y soportadas en un buen acervo probatorio.



“Continuaremos con los procesos judiciales en curso, agotando todos los recursos legales ante las instancias nacionales e internacionales, en búsqueda de la reivindicación de nuestros derechos a la paz, a la igualdad y a la participación política en total cumplimiento de las garantías constitucionales diferenciales y especiales”, subraya el aspirante.

Desigualdad en financiación de campañas

En este mismo contexto, indica que existe una marcada desigualdad en la financiación de sus campañas frente a otros candidatos tradicionales que participan en la actual contienda política.



En este sentido, destaca, que en la Citrep-12, hay 60 candidatos, por cada dos de ellos, deberían recibir 25 millones de pesos.



“Es paupérrima esta suma de dinero. De allí hay que pagar una póliza que cuesta cuatro millones de pesos. Eso es un accesorio, porque nuestras campañas afrontan dificultades y restricciones financieras para adelantar las tareas inherentes al proselitismo político en unos territorios rurales, algunos de ellos con graves problemas de orden público”, aseguró Lara.



En esta misma línea sostiene: “aquellas apoyadas por clanes políticos tradicionales, no exhibían estos inconvenientes. Al contrario, abrían sedes de campañas, distribuían ampliamente propaganda”, resaltó.



Finalmente, agrega, que otras de las circunstancias que los obliga a retirarse, es el haber permitido que candidatos de “Las casas políticas de Valledupar” participaran este proceso.



“En el caso particular de William Romero, Pedro Nolberto Castro, Sebastián Ochoa estas familias siempre han mantenido el poder en este departamento. Ellos sí tienen todos los recursos económicos para las campañas, nosotros no pudimos ni imprimir un volante”, subrayó.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar

