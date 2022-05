El magistrado Hernán Penagos, del Consejo Electoral, les explica a los colombianos cuáles serán las señales de normalidad, y cuáles podrían ser las de alarma, cuando se comience a transmitir al país la información sobre las elecciones presidenciales.

Explíqueme, magistrado, ¿qué jerarquía tiene el Consejo Electoral sobre la Registraduría?

Es el encargado, constitucionalmente, de hacer inspección, vigilancia y control a todo el proceso electoral y consolida los resultados electorales a nivel nacional.

¿Con tantos ojos encima, por qué ha sido tan despelotado lo que ha sucedido desde las consultas?

El proceso de organización de las elecciones y toda la parte operativa es de competencia de la Registraduría. El preconteo también está en manos de la Registraduría y fue allí donde se presentaron unos errores en las pasadas elecciones a Congreso de la República, específicamente en el momento de transmisión de los resultados electorales, pues omitieron informar acerca de un número importante de mesas. Cuando se inicia el escrutinio por parte de los jueces de la República y notarios, se evidenció la situación y se ordenaron los ajustes correspondientes. Aprovecho para destacar el gran trabajo de estos servidores públicos quienes gozan de nuestra plena confianza y saben la gran responsabilidad que tienen.

¿Con lo que ustedes ya concluyeron de ese primer conteo, digamos, oficial, ustedes están tranquilos frente al que se inicia con las elecciones de hoy?

Sí. Estamos tranquilos. La Registraduría presentó un plan de acción con los ajustes correspondientes ante el Consejo Electoral y además se llevaron a cabo unos simulacros con la presencia de las diferentes campañas. La Registraduría no puede fallar y debe estar a la altura de las circunstancias que vive el país. En cuanto al Consejo Nacional Electoral, tenemos todo dispuesto para el escrutinio internacional y la consolidación nacional de resultados, que se hará de manera pública, con participación de todas las campañas políticas y con plena transparencia.

¿Podríamos decir que sobre la certeza de las anteriores elecciones hay un 95 por ciento de seguridad?

Así es. Por ejemplo, en relación con la Cámara de Representantes, en su gran mayoría ya fueron declaradas y entregadas las credenciales, y frente al Senado, se están estudiando las apelaciones y reclamaciones presentadas, en las que participan en audiencia pública los candidatos y sus apoderados. Fueron miles las reclamaciones que llegaron y las estamos evaluando, con toda la trasparencia. Aspiramos a terminar en el mes de junio.

Hoy domingo, el país está esperando tener certeza. Hagamos dos simulacros. Uno, ante un ciudadano al que le vamos a decir con qué datos se puede sentir tranquilo, a las siete u ocho de la noche...

Si el domingo, como esperamos, la Registraduría y su proceso de preconteo funciona como tiene que funcionar, no tendría por qué haber mayor dificultad. Lo óptimo es que las diferencias entre el preconteo y el escrutinio no superen el 0,8 por ciento, como fue lo histórico en elecciones presidenciales. Espero que la Registraduría haya aprendido la lección y superado plenamente las dificultades presentadas el pasado marzo.

¿Cuáles irregularidades diría usted que ocurrieron en marzo?

Lo primero, que las diferencias entre el preconteo y el escrutinio fueron superiores al 8 por ciento. Y de allí los votos que aparecieron en los días siguientes a las elecciones. Pero además de ello, las aplicaciones de testigos electorales y la inscripción de ciudadanos para votar tuvieron dificultades serias. Insisto: lo más importante es que el preconteo sea muy ágil y rápido, para que los colombianos tengan información fluida; y, en segundo lugar, que sea acertado en relación con lo que las actas E14 establecen del conteo de mesa.

¿Podemos esperar que a las ocho de la noche los colombianos tengamos un preconteo confiable?

Los simulacros que se hicieron en las semanas pasadas fueron muy positivos. Así que aspiramos a que ese preconteo sea muy acertado, para que los colombianos se sientan muy tranquilos con esa información. No obstante, todos los formularios E14, es decir, donde se registran los votos de mesa, se van a digitalizar para el acceso de todas las organizaciones políticas y de la ciudadanía, de manera que se pueda comparar la información del preconteo con la descrita en los documentos electorales.

Y la misma pregunta al revés: ¿qué señales de alarma podrán interpretar los colombianos que existen cuando se empiecen a conocer los resultados?

Bueno, lo primero, que no se permita la presencia de los testigos electorales, que en últimas son quienes van a verificar el conteo en cada una de las más de cien mil mesas que hay en el país. En segundo lugar, que los jurados –hoy se han cambiado algunos de ellos– no asistan a los puestos de votación. En tercer lugar, que no se digitalicen correctamente y se publiquen ágilmente todos los formularios E14, para que las organizaciones políticas puedan hacer sus comparativos. Es de esperarse que no se presente ningún contratiempo en la página web de la Registraduría ni en la app que informa los datos parciales. Y, como es obvio, el material electoral debe estar dispuesto en la totalidad de las mesas del país.

Veedurías especiales internacionales para verificar el software. ¿Eso sobraba o no sobraba?

Básicamente, lo que pretendía el Consejo Nacional Electoral era enviar todos los mensajes posibles de tranquilidad frente a los software. No obstante, la Registraduría cuenta con una auditoría, que tiene contratada hace varios meses.

Es decir, ¿esa otra auditoría no se necesitaba, o sí se necesitaba, pero no la contrataron?

No, no se contrató, porque como lo dijo el presidente del Consejo Electoral, la primera firma que se había seleccionado no aceptó; luego una segunda no cumplió con algunos de los requisitos legales en Colombia para contratar, y los plazos ya eran muy cortos para cumplir el objeto.

¿Esa responsabilidad de hacer todo tarde de quién es?

En Colombia, los procesos contractuales son un poco largos, y no son fáciles de adelantar. Y si una empresa no cumple con los requisitos que establece, por ejemplo, el registro único de proponentes, por mucha necesidad que haya de contratar, las entidades públicas no pueden pasar por alto los requisitos legales.

¿Por qué no han permitido la entrada de determinados testigos internacionales para verificar las elecciones? ¿Eso de quién depende?

El hecho de haber impedido que algunos observadores no entraran al país es decisión del Gobierno, y en este caso han explicado que fue por razones de seguridad nacional. El Consejo Nacional Electoral no tiene ninguna injerencia en ese sentido. De hecho, por el contrario, el Consejo acreditó a todos los observadores que lo solicitaron; cerca de 470 están hoy el país.

En el tarjetón tendremos a dos candidatos que aparecen como opciones de voto, pero que ya no van porque se retiraron. ¿Cómo se deben contabilizar los votos de Ingrid Betancourt y Luis Pérez? ¿Como votos nulos, o se les deben sumar a otros candidatos a los cuales adhirieron? Lo de sumar sería absurdo, porque ellos oficialmente ya no existen como candidatos…

Conforme a la jurisprudencia y la doctrina, si algún colombiano decide votar por uno de los candidatos que renunciaron a su aspiración, se considerarán como tarjetas no marcadas y al final no podrán contabilizarse. Y, por supuesto, esos votos no podrán sumarse a ningún otro candidato.

Hablemos finalmente del Registrador. Como

persona y como funcionario, ¿usted cree que hay que modificar las reglas de su elección? Lo que se ha evidenciado es que no le da confianza a ningún partido. Hasta ha dado pie para que se monte todo tipo de teorías conspirativas, de golpes de Estado, de suspensión de elecciones. ¿Estamos cometiendo alguna equivocación en la nominación y en el escogimiento de este funcionario?

La elección de Registrador está constitucionalmente atribuido a los presidentes de las Cortes. Sí creo importante, en el futuro, reglamentar dos temas: el proceso de selección y el procedimiento administrativo, ante las faltas absolutas del Registrador.

Para terminar, doctor Penagos, ¿el domingo, a las ocho de la noche, como ha dicho el Registrador, podremos creerle al primer preconteo de las elecciones, en el sentido de poder decir ganó este y ganó este otro y los dos van a la segunda vuelta, o como diría una famosa exreina, todo lo contrario?

La Registraduría presentó un plan de acción y se llevaron a cabo unos simulacros que terminaron bien. En tal sentido, sí podemos creerle al preconteo. No obstante, María Isabel, una vez cerradas las urnas, se inicia el proceso de escrutinio, y este es el mensaje que quiero dejar: el escrutinio que se hará en cada uno de los municipios de Colombia, en los departamentos y que terminará en el Consejo Nacional Electoral, mostrará los datos finales, reales y ciertos de lo que los colombianos depositaron en las urnas. Siempre hay un segundo momento en el que todos los partidos, con los documentos electorales en la mano, pueden tener la certeza de los resultados. Esperamos que el preconteo sea muy acertado, como lo fue en las elecciones presidenciales pasadas, pero insisto: existe la figura del escrutinio, que es la verdadera herramienta jurídica para declarar electo al futuro presidente de la República y tiene total confiabilidad porque se hace de cara a todas las organizaciones políticas.

Es que aquí nos han metido miedo de que cualquiera que sea el resultado lo van a cuestionar. Entonces, más que nunca, necesitamos que nos aseguren las autoridades electorales, comenzando por el Consejo Electoral del que usted es miembro, y obviamente por la Registraduría, el Ministerio de Gobierno y el Gobierno Nacional, que aquí no va a haber, porque además no es posible que lo haya, fraude de alguna naturaleza. ¿Se les puede garantizar eso a los colombianos?

Se va a garantizar, porque todos los documentos electorales se van a digitalizar; y porque todos los partidos políticos y la sociedad tendrán acceso a esos documentos electorales, donde están consignados los resultados de los votos, mesa por mesa, en el país. Así que, con un simple cotejo entre esos documentos electorales con los datos, por ejemplo, del preconteo del día domingo, pueden verificarse los datos reales. El elemento, a mi modo de ver, más importante para garantizar que definitivamente las elecciones serán transparentes es el hecho de que se van a publicar y digitalizar los E14 de mesa.

MARÍA ISABEL RUEDA