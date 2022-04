Este miércoles el candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, le solicitó a Piedad Córdoba suspender actividades en su campaña hasta que resuelva "las sindicaciones jurídicas que se le hacen", dijo.

“Solicito a Piedad Córdoba suspender todas sus actividades dentro de la campaña, hasta que pueda resolver, ojalá, favorablemente, las sindicaciones jurídicas que se le hacen”, manifestó Petro en un sorpresivo mensaje.



Tras esta petición, la senadora electa respondió con un comunicado de siete puntos. En el texto asegura que acepta la solicitud y agregó que se mantiene dentro del Pacto Histórico.

Piedad Córdoba.

"Reitero mi disposición expresada en carta pública del pasado 15 de marzo a acudir ante la Comisión de Ética del Pacto Histórico a ejercer mi derecho a la defensa ante la persecución política desatada en mi contra por los enemigos del cambio", aseguró.



En el documento, aseguró que "no ha negociado nada en nombre del Pacto Histórico".



Se refirió al caso de su hermano, quien fue capturado este año y es acusado del presunto delito de ser apoyo logístico para las disidencias de 'Gentil Duarte' en el sur del país, y presunto tráfico de cocaína a los Estados Unidos, según el pedido de una corte del Distrito Sur de Nueva York.



A finales de marzo, la solicitud de extradición en contra de Álvaro Córdoba se formalizó.



Respecto a esto, aseguró que en su calidad de abogada ha "visitado su sitio de reclusión durante este año, pero ninguna otra penitenciaria. Álvaro tiene derecho a su presunción de inocencia y a ser juzgado acorde a las leyes colombianas, por lo que lo he respaldado familiar y legalmente, pero ello no implica ningún acuerdo clientelar con capos del narcotráfico para conseguir apoyo electoral (...)".