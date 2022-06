A medida que se van conociendo detalles de los videos filtrados desde el interior de la campaña del Pacto Histórico, que dan cuenta de detalles y tácticas políticas para ‘atacar’ a los rivales de Gustavo Petro rumbo a la Presidencia, ha llamado la atención especial el plan que planteó Sebastián Guanumen, el polémico asesor detrás de la campaña negra que se ha venido conociendo.



En uno de estos videos filtrados por la revista Semana, se ve a Guanumen explicando cómo se debe trabajar en paralelo en una campaña de cara a la opinión pública, y otra denominada ‘campaña gris’ en la que debían “pensar en las ‘fake news’, memes, humor y sarcasmo”, que son, dicen en el video, “elementos muy importantes de persuasión”.

Dicha estrategia de ‘campaña gris’ de Guanumen estuvo compuesta de varios aspectos:



“Reventar a Duque”. El objetivo de este punto era responsabilizar al Gobierno Duque de al crisis migratoria de venezolanos en Colombia “y no a Nicolás Maduro”. El tema era “estallar a Duque”, volverlo “el protagonista de todos los males”, dice una mujer en el video filtrado.



“Fico es Duque”. Una vez cumplido el paso previo, la campaña negra se concentraría en el rival del momento para el petrismo. “Enlazar todo el mensaje, relacionar a Duque con Fico. Fico es Duque y puede ser peor, son lo mismo y puede ser peor”, concluyen en el video.



Atacar a Fico. Guanumen y su equipo orquestan la manera cómo atacarían a Fico: dejarlo como un perfil “torpe y mimado”, que represente estupidez. Allí se acuerdan mensajes como “Fico es lo peor para Antioquia” y “Fico es ‘la oficina de envigado’”, para unirlo al “Fico es el Centro Democrático”.



En todo el plan, los medios para posicionar los mensajes de la denominada ‘campaña gris’ era “hacer efectivas las bodegas, poner a las bodegas en funcionamiento, articular nuestras redes los mensajes, especialmente al Whatsapp, que es un elemento directo, íntimo, que te hace pensar”, explica el estratega Guanumen.

Sebastian Guanumen. Foto: Archivo particular

Unos jóvenes se opusieron a la campaña negra

En medio de las discusiones que lidera Guanumen, en presencia de varios jóvenes lideres dentro del Pacto Histórico, algunos se opusieron a las tácticas de campaña negra basada en ataques con mentiras.



“Tampoco podemos ser consistentes si utilizamos esas mismas tácticas (de mentiras y ataques)”, dice uno de los presentes. “Tenemos que no hacer una campaña gris ni negra sino una campaña del amor y de la vida”, remata.



Ante esto, Guanumen reitera que hay una campaña oficial con esos principios y que hay otra de “línea B, una no oficial que no va con los logos del Pacto, ni de Francia ni de Petro”, para recalcar que “nadie se puede enterar” de dicha estrategia.



“A la primera que la prensa se entere de quién está haciendo esto, se jodió todo”, advierte el joven que no está de acuerdo. “Por eso nadie se puede enterar”, sentencia Guanumen.



