El candidato presidencial Gustavo Petro volvió a generar polémica con un pronunciamiento que hizo este fin de semana desde Santa Marta cuando habló de una eventual presidencia suya y dijo que el periodo de cuatro años sería insuficiente para llevar a cabo su proyecto político.



Le puede interesar: Las personas que les hablan al oído a los candidatos presidenciales



“Algunos me dicen eso no puede hacerse solo en cuatro años, ¿quiere usted reelegirse? Les acepto que no se puede hacer mucho de estos objetivos solo en cuatro años, pero comenzamos poniendo los pilares fundamentales de la transición económica, social, energética, de la construcción de una democracia multicolor”, dijo el candidato en la capital del Magdalena

Y eso de inmediato generó tensión en cierto sectores, pues si bien Petro en algunas ocasiones ha dicho que será respetuoso de la Constitución, en otros momentos, como ocurrió en Santa Marta, hace insinuaciones que son interpretadas como la posibilidad de extender su mandato si es elegido presidente.



El punto no es menor pues en abril pasado incluso la senadora María Fernanda Cabal publicó en su cuenta de Twitter un video en el que Francia Márquez, la fórmula vicepresidencial de Petro, aseguró que ese proyecto político duraría más tiempo.



“Una vez lleguemos a la presidencia de Colombia tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para construir un gobierno desde abajo, del pueblo, de manera colectiva (...) que se descentralice no solo en términos físicos, sino en términos de su proyección. Este proyecto en cambio es de largo plazo y empieza el 29 de mayo ganando en primera vuelta la presidencia de la República”, aseguró Márquez en su momento.



Entonces en este punto hay quienes argumentan, especialmente contradictores de Petro, que el Pacto Histórico si resulta ganador de la presidencia, podría estar evaluando la posibilidad de aferrarse al poder por más de un periodo.



Le puede interesar: Cuestionamiento de Fico a campaña petrista: 'Actúan como bandidos'