Gustavo Petro, candidato presidencial del Pacto Histórico, reveló en la mañana de este jueves los nombres de un grupo de economistas de donde el ministro de Hacienda en caso de que este domingo se convirtiera en el presidente de la República.



“Estoy en ese proceso. Nosotros tenemos hoy el principal equipo económico que se pueda configurar, incluso en la historia reciente de Colombia”, dijo Petro en una entrevista con Blu Radio.

¿Quiénes conforman esta baraja? “Exministros como Rudolf Hommes, Alejandro Gaviria, José Antonio Campo, personas que nos vienen acompañando, como Luis Jorge Garay, como Jorge Iván González, Ricardo Bonilla, el profesor Salvador Medina, como el profesor Reyes, como Cecilia López Montaño”, dijo.



Añadió que de este equipo saldrá el ministro de Hacienda, pues, insistió, configuran el mejor equipo económico por la “calidad de sus integrantes y la pluralidad de escuelas de pensamiento que representan".



A la pregunta de si ya lo han hablado con ellos, el senador respondió que sí, aunque no públicamente, y fue un poco más allá: reveló que para el ministerio de Defensa está pensando en una mujer.



"Estoy pensando en una ministra, con capacidad, tanto en el terreno de derechos humanos, como en liderazgo de hombres uniformados. Ahí está un nombre, pero dejémoslo ya para el lunes siguiente de esta semana", puntualizó.



Hommes Rodríguez es administrador de empresas y economista. Fue ministro de Hacienda del gobierno de César Gaviria entre 1990 y 1994 y luego rector de la Universidad de los Andes. Es además columnista de varios periódicos y revistas del país.



De un tiempo para acá se ha manifestado a favor de esta opción política. "Tengo la confianza de que Gustavo Petro y el Pacto Histórico no dejan pasar la oportunidad histórica de consolidar la paz y de iniciar un largo periodo de prosperidad, armonía y justicia social. Así interpreto la promesa de poner a Colombia a “vivir sabroso”", escribió en su cuenta de Twitter.



Gaviria Uribe es académico, economista, escritor, ingeniero civil y exaspirante a la presidencia por la Coalición Centro Esperanza.



Fue Subdirector del Departamento Nacional de Planeación, Ministro de Salud y Protección Social de Colombia, director del Centro para los Objetivos de Desarrollo Sostenible para Latinoamérica y el Caribe (CODS) y rector de la Universidad de los Andes.



Tras la derrota de Fajardo, cuestionó con dureza la candidatura del aspirante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Liga. “El riesgo de un rompimiento institucional con el Congreso y la Corte Constitucional es mayor con Rodolfo Hernández”, dijo.



“Gustavo Petro ha hecho un esfuerzo para presentar una visión de cambio, Rodolfo no, me parece cuestionable que solo ha apelado a un discurso anticorrupción eficaz pero oportunista”, explicó al adherir a Petro.



Ocampo Gaviria ha sido profesor de la Universidad de Columbia, fue Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales y Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas y Ministro de Hacienda y Crédito Público y Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural .



“Frente a los debates de hoy, reitero que mi candidato es Sergio Fajardo. Voten el domingo por él. Es el mejor candidato y construimos el mejor programa. Sería el mejor Presidente de Colombia”, dijo al manifestar su inclinación política a favor del líder de la Coalición Centro Esperanza.



POLÍTICA