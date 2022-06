"Nuevamente la Registraduría ha negado la auditoria técnica del software de escrutinio de la empresa Distroel, aduciendo que es privado. Estamos ante un abierto desacato del fallo judicial del Consejo de Estado", dijo el candidato presidencial, Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter.



Petro alegó que la Registraduría Nacional —entidad encargada de la organización de los certámenes electorales— negó la posibilidad de que su campaña, por la que aspira a la Presidencia, pueda realizar la auditoria al software de escrutinio que será utilizado este 19 de junio, por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según el candidato presidencial del Pacto Histórico, el registrador nacional, Alexander Vega, alquiló un software privado de la empresa Distroel, por lo que su campaña y los auditores de sistemas que fueron delegados para los comicios no han podido auditar de forma técnica.



"La justicia ordenó tener un software de escrutinio en elecciones de propiedad del Estado, el registrador alquiló uno privado y por eso no podemos hacer las auditorias técnicas que es la mínima garantía", señaló Petro.



Sin embargo, Vega ha asegurado que tanto la campaña del líder del Pacto Histórico, como la de Rodolfo Hernández han tenido todas las garantías para la auditoria de los software que serán utilizados durante la segunda vuelta presidencial.



El registrador dijo que la Registraduría no pudo contratar la auditoría internacional, pero dijo que existen auditores por parte del Pacto Histórico, que tiene siete a nivel central y La Liga de Gobernantes Anticorrupción asignó a dos.



"Hasta la fecha de la elección van a estar acompañando el funcionamiento de los software en preconteo, consolidación y prueba funcional de simulacro. Igualmente, el día de la elección van a hacerle la auditoría al preconteo en 14 centros de procesamiento", indicó Vega.



Además, el registrador nacional le hizo un llamado a Petro para "respetar y acatar, los resultados electorales que haya en la elección del próximo presidente de la República. "Es un mensaje claro, deberá respetar y acatar los resultados electorales como lo ha hecho en las elecciones anteriores que ha participado".

POLÍTICA