A horas de la apertura de las urnas en la que se elegirá el próximo presidente de la República, la Policía Nacional continúa en varias regiones del país con la detención de personas que sindica de ser miembros de la ‘primera línea’.



Para el director de la institución, general Jorge Luis Vargas Valencia, los operativos se han realizado en "centros urbanos donde están focalizados los procesos investigativos, y donde hay alerta sobre la posible comisión de nuevos delitos en los próximos días”.

El ministro de Defensa, Diego Molano, explica las detenciones porque "se han conocido incitaciones a la violencia" por lo que "frente a ello se está desarrollando acciones de prevención".



“Todo aquel que ha cometido delitos por extorsión, destrucción de bienes públicos y privados y terrorismo, siguen con los procesos de judicialización como en Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Cali”, aseguró Molano.



Para Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, se trata de una acción desplegada por el Gobierno Nacional para generar "miedo" entre los jóvenes.



"A la juventud toda le digo que no deben caer en la trampa de la violencia que quieren tenderles para generar la atmósfera de miedo que necesitan para perpetuarse en el poder. Mucha tranquilidad y decisión de cambiar en las urnas el poder", aseguró Petro.



El aspirante presidencial agregó que las acciones desplegadas por los organismos de seguridad del Estado se enmarcan en una acción de intimidación contra la juventud. Hay "una cacería" como si fueran "bandidos a los jóvenes en los barrios populares para asustar la juventud", dijo Petro.



Según Petro, "así termina Duque su gobierno". En consecuencia envió un mensaje: "Le pido a toda la juventud colombiana salir a las urnas a vencer al destructor de jóvenes".



Molano, por su parte, reiteró la invitación a ejercer el derecho a voto con tranquilidad. “Colombianos salgan a votar, sin miedo, sin amenazas y libremente”, dijo el ministro.



“Esperamos a que el domingo no tengamos ningún tipo de acción violenta de grupos radicales”, dijo, por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacios.



Palacios, en conversación con Blu Radio, respecto a la expresión “grupos radicales” precisó que se refiere a grupos organizados que han estado detrás de anteriores manifestaciones violentas en Colombia.



“Hay muchos grupos, unos se llaman Primera Línea, otros J-M19, y otros que han venido convocando a estar listos para una eventual acción violenta en el caso de que los resultados no sean los que ellos consideran deben ser”, dijo Palacios.



“Nos permitimos informar al país, como fue señalado por el presidente Duque, que en esta tercera fase del Plan Democracia se han desplegado, desde hace ya dos semanas y media, 321 mil hombres para garantizar las elecciones”, aseguró, por su parte, Molano.



El propósito de este Plan Democracia es que los colombianos puedan salir a votar libremente sin miedo, se les garantice su movilidad y se respeten los resultados, explicó el funcionario.



Molano dijo que los 12 mil puestos de votación están protegidos por un policía o un soldado antes durante y después de esta jornada electoral.



“La seguridad está garantizada incluyendo en esos 50 municipios donde se han recibido denuncias de constreñimiento electoral o donde hay presencia de grupos armados ilegales como disidencias Farc, ELN y Clan del Golfo”, dijo.



El funcionario también recalcó que están desplegados 80 mil hombres en lugares donde se puedan dar bloqueos como estaciones de Transmilenio, portales, entradas y salidas de la ciudad, o donde hay hidroeléctricas.



“Queremos que se garanticen y se respeten los resultados como debe ser en una democracia” manifestó el funcionario.



En el caso de Bogotá, el ministro dijo que hay 10.700 hombres de la policía Nacional en todas las localidades para garantizar la seguridad y que la actuación de estos será contra aquellos que comentan delitos.



Dijo además que “queda claro que hay una Fuerza Pública dispuesta para garantizar las elecciones y los que hagan algún daño les caerá todo el peso de la ley, sobre todo ahora con la Ley de Seguridad Ciudadana”.



Finalmente, el ministro Molano hizo un llamado a todos los colombianos para que disfruten estas elecciones en democracia con la presencia de la Fuerza Pública que trabaja para que todos salgan sin miedo y amenazas a votar.



