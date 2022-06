Este jueves, el candidato Gustavo Petro confirmó que asistiría al debate con su contrincante Rodolfo Hernández, a menos de tres días de la segunda vuelta presidencial que se realizará en el país.



(Lea: Gustavo Petro confirma que irá a debate con Rodolfo Hernández)

"No tengo ningún problema con ir a debatir", dijo el aspirante del Pacto Histórico desde Anserma, Caldas, cuando periodistas le preguntaron justo después de que se conociera un comunicado de Hernández con una serie de exigencias para realizar el debate, que fue ordenado por el Tribunal Superior de Bogotá tras fallar a favor de una tutela.

Petro agregó que sí iría a Bucaramanga, ciudad donde Hernández pidió hacer el encuentro. “No tengo ningún problema. Puedo ir a hacer ese debate donde él quiera, como diga, con sus amigas periodistas, que le hacen su campaña y no tengo ningún problema”, dijo.



(En contexto: Tribunal ordena hacer debate entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro)

El candidato hizo referencia a una de las exigencias de Hernández: que "Vicky Dávila, Darcy Quinn, Jesica de la Peña y tres hombres que escojamos de común acuerdo" fueran los moderadores del espacio.

Cuando un periodista le preguntó por el calificativo de "periodistas amigas", Gustavo Petro respondió: "Ya lo demostró Rodolfo. Pone sus reglas, voy a su espacio". No obstante, minutos después, a través de redes sociales, su equipo de campaña publicó una carta de respuesta en la que dice que el Sistema de Medios Públicos RTVC debería ser quien decida quiénes serían los moderadores.

#Atentos

El periodista Juan Camilo Blanco de @NoticiasRCN obtuvo la primera reacción de @petrogustavo sobre el debate y las condiciones de @ingrodolfohdez . Esto nos dijo 👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/BO3IYBWB4U — José Manuel Acevedo (@JoseMAcevedo) June 16, 2022

El último debate

Aunque no se ha confirmado aún, en la mañana de este jueves el candidato Rodolfo Hernández, a través de una carta, dijo que asistiría al que sería el último debate presidencial, luego de un fallo de tutela que ordenó realizarlo para que los colombianos pudieran tener a la mano las propuestas de los aspirantes a la Casa de Nariño.



(Lea: Últimos movimientos de las campañas antes de las elecciones presidenciales)

La orden del tribunal señala que el encuentro debería realizarse al menos 48 horas antes de la segunda vuelta del 19 de junio y que la entidad encargada de adelantarlo sería el Sistema de Medios Públicos Radio Televisión Nacional (RTVC).

En su misiva, Hernández dijo que acepta el fallo y el debate de 60 segundos, pero con condiciones: planteó que el debate se realice en Bucaramanga, "por cuestiones de seguridad", puso varios temas a tratar, incluidos "campaña sucia de desprestigios" y "alianzas politiqueras".



Además designó "compromisarios" y exigió que quien cubra los gastos sea Gustavo Petro. "Supongo que usted dispondrá de sus multimillonarios recursos lo pertinente, porque de mi parte no destinaré un solo peso, porque además considero que es un derroche innecesario de dineros". Y agregó: "Toca que usted les pague a sus tutelantes los gastos de viaje y demás erogaciones porque ellos, los seis, deben asistir".



(Le puede interesar: Las claves de la relación entre el próximo presidente y el Congreso)

Facebook Twitter Linkedin

Carta con la que Rodolfo Hernández acepta debate presidencial con condiciones. Foto: Archivo particular

En respuesta, el candidato Gustavo Petro también emitió una carta. En ella dice que él estaba listo desde que se conoció el fallo judicial. "Me alegra que acepte debatir. Usted no quería, le obligan", escribió. Y añadió: "Sin embargo, yo no pongo condiciones a este debate. Ninguna. Dejo en manos de RTVC todos los detalles del debate: desde los y las moderadoras, hasta los temas, incluidos por supuesto los que usted plantea".

En otra parte señala: "Usted se burla del debate, de la Justicia, de los medios de comunicación y de los colombianos al querer imponer unas condiciones. No importa". Y concluye: "Nos vemos en Bucaramanga, por supuesto".

Facebook Twitter Linkedin

La respuesta de Gustavo Petro a Rodolfo Hernández por aceptar debate presidencial. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO