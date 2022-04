Esta Semana Santa no ha sido muy fácil para la campaña presidencial de Gustavo Petro. Al candidato parecen no haberle salido muy bien sus planteamientos alrededor de lo que ha denominado el “perdón social”.



El exalcalde ha sido cuestionado en redes sociales por acercarse a los condenados por corrupción, luego de que se conociera que un hermano suyo, Juan Fernando Petro, estuvo en la cárcel La Picota hablando con el exsenador Iván Moreno, condenado por corrupción y quien hiciera parte del Polo.

Al trascender la particular visita y al empezar a caerle una lluvia de críticas en redes sociales por sus aparentes acercamientos a corruptos, Petro tuvo que salir a explicar el concepto de “perdón social”, pues los hermanos Moreno Rojas están condenados por el “carrusel de la contratación” en Bogotá.



En entrevista con W Radio, Petro dijo: “Lo que Moreno nos ha sugerido es ser constructor de algo que he propuesto que se llama el perdón social y eso se está discutiendo dentro de las cárceles”.



Y esto terminó obligándolo a explicar todavía más sus tesis alrededor de ese concepto.



“¿El perdón social significa que los corruptos salgan de la cárcel o se les rebaje la pena? Para nada”, señaló Petro en su cuenta de Twitter. “Al contrario, el perdón social implica que todos los corruptos vayan a la cárcel sin excepción, y paguen sus penas”, amplió la explicación.



Y posteriormente señaló: “El perdón social no es para dos hermanos, ¡que barbaridad!, el perdón social es para todos y todas. Es un acto revolucionario que no depende de mi, depende de la sociedad. No es un acto jurídico, es un acto social que inicia una nueva era”.



Y como para hacer más énfasis dijo que el perdón social “no es impunidad” sino “justicia reparativa”; así como un proceso de verdad histórica y no de encubrimiento. “El perdón social es social. Sin perdón no hay reconciliación. Si el país ha vivido décadas de violencia, la única manera de saldar las heridas es a partir de un inmenso perdón global”, señaló en Twitter.



Pero sus explicaciones no pararon ahí, sino que incluso subió un video a su cuenta de Twitter respondiendo a las críticas que ha recibido. En este aseguró que en su programa de Gobierno "no se contempla una reforma a la justicia basada en rebaja de penas para nadie".



En la grabación, además, Petro afirma que rechaza buscar la reconciliación con una "rebaja de penas para corruptos".



El perdón social no es para dos hermanos, ¡que barbaridad!, el perdón social es para todos y todas.



Es un acto revolucionario que no depende de mi, depende de la sociedad.



No es un acto jurídico, es un acto social que inicia una nueva era. https://t.co/FOaxVUei4d — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 13, 2022

Y es que una de las principales críticas ha girado en torno a los corruptos. El exconcejal Carlos Fernando Galán, por ejemplo, calificó de "absurda" la iniciativa: "Ese cuento de Petro según el cual Iván Moreno "fue corrupto" es absurdo. Petro, con el fin de llegar al poder, está dispuesto a pasar la página con los que se robaron a Bogotá y que aún hoy siguen diciendo que son inocentes. ¡Qué perdón social ni qué ocho cuartos: son delincuentes¡", escribió Galán en su cuenta de Twitter.



Frente a esos reparos, Petro aseguró: "Hoy ni siquiera hay un proceso, ni uno solo, sobre actos de corrupción en mi contra. Toda mi vida política está dedicada a encarcelar corruptos".

Tras dar todas estas explicaciones salió a señalar que su hermano Juan Fernando Petro, quien visitó el pasado 8 de abril al condenado exsenador Iván Moreno y a otros presos en La Picota, no está vinculado a su campaña.



"Su trabajo está ligado a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz", puntualizó.

Es más, aseguró que “no mandé hablar a nadie con Ivan Moreno. Son los presos que pidieron hablar con la Comisión intereclesial de Justicia y Paz. Ni se me pasó por la cabeza eso”.



Sin embargo, la Unidad Investigativa de este diario relató que el mismo Juan Fernando Petro se ha encargado de documentar en sus redes el acompañamiento permanente que le hace a la campaña a la presidencia de su hermano y el rol que desempeña en ella.



En la entrevista con la W radio, el candidato presidencial de la coalición Pacto Histórico aseguró que Iván Moreno le sugirió "ser constructor del perdón social", una expresión que ya el candidato había utilizado cuando lo criticaron por sus coqueteos políticos con el polémico exalcalde de Medellín Luis Pérez Gutiérrez.



A la pregunta de qué hacía su hermano en la cárcel La Picota, Petro respondió: (estaba) "hablando con Iván Moreno, que es el que yo metí a la cárcel por el carrusel de la contratación de Bogotá, parapolítico, es corrupto, fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal, lo que él nos ha sugerido es ser constructor de algo que yo he propuesto que se llama el perdón social. Y eso se está discutiendo dentro de las cárceles".



Mi hermano trabaja para la comisión intereclesial de Justicia y Paz desde hace años. La comisión tiene 29 años de actividad en Colombia.



Mi hermano esta hospitalizado por infección de picadura de alacrán ocurrida en su actividad en reunión con víctimas en Cacarica. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 13, 2022

Los Moreno Rojas, que llegaron al poder en Bogotá bajo la bandera del Polo Democrático, fueron la cabeza de un entramado del que formaron parte los condenados por corrupción Emilio Tapia, Inocencio Martínez y varios contratistas y exconcejales.



La plata robada a Bogotá aún no se recupera, a pesar de las condenas penales, y asciende a por lo menos $2 billones de pesos. Los dos hermanos Moreno, señalan fuentes de la investigación, escondieron lo obtenido del saqueo en el exterior y se han negado a reparar a la ciudad.



Lo cierto es que una lluvia de críticas le cayeron a Gustavo Petro luego de su pronunciamiento sobre el “perdón social”, incluso desde sectores que lo han apoyado. El candidato ha tratado de defender la polémica salida asegurando que se trata de "un acto revolucionario, un acto social que inicia una nueva era".



El analista Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) criticó fuertemente la propuesta de 'perdón social' de Petro: "Yo creo que @petrogustavo se equivoca al ofrecer a los hermanos Moreno Rojas el perdón social. Eso demuestra su desesperación por ganar en primera vuelta".

Los alfiles de Petro

Y en ese asunto tuvieron que salir algunos de los alfiles de Petro para respaldarlo.



Al respecto, el senador Gustavo Bolívar salió en defensa del candidato presidencial, asegurando que el concepto de "perdón social" es muy "complejo" y que "el perdón que propone Petro es social y no tiene que ver con sacar corruptos de la cárcel".



"El perdón social es complejo por taras religiosas, obstáculos jurídicos y moral elástica. Se estira para perdonar afines pero se encoge para perdonar adversarios. Habrá reconciliación en Colombia el día q toda la sociedad perdone a las FARC y a Uribe por los crímenes cometidos", indicó en su cuenta de Twitter.



Y añadió: "Yo puedo perdonar a los Moreno pero cuando hayan pagado sus penas. Me dirán ¿y las FARC? Son procesos distintos. El político es elegido para mejorar a la sociedad y defrauda la confianza ciudadana, a las FARC no les habíamos conferido esa confianza. Estaban al margen de la ley".



Sobre esto, profundizó asegurando que "el perdón no implica necesariamente la abolición de la pena, salvo que se hable de justicia restaurativa, caso JEP, que la conmuta a cambio de verdad, reparación y no repetición. El perdón social debe ser cultural y nacer de procesos cívicos en pro de algo superior como la paz".



Otro miembro de la campaña de Petro, Armando Benedetti, quien tiene un proceso en la Corte por haber incurrido, presuntamente, en el delito de enriquecimiento ilícito, también se pronunció al respecto.



Benedetti indicó que todo se trate de una "estrategia para enlodar" a Gustavo Petro. su pronunciamiento se dio después de que se filtrara un audio en el que, supuestamente, el narcotraficante ‘Marquitos Figueroa’ anuncia su respaldo a la candidatura del líder del Pacto Histórico y habla de un ‘perdón social’.



“En plena Semana Santa los diablos de la derecha son más diablos! Los Moreno que no tienen un voto están presos por Gustavo Petro. Asesino Figueroa pago por la derecha miente sobre Petro. Todos los presos, uribistas, hacen emboscadas y lo peor es que hay bobos que les creen”, aseguró Benedetti.



En plena Semana Santa los diablos de la derecha son más diablos! Los Moreno que no tienen un voto están presos por Gustavo Petro FACEBOOK

El candidato presidencial Federico Gutiérrez también terció en el asunto. No solo Publicó un video con su posición contra Petro por lo que él considera “alianzas con corruptos para conseguir votos”, sino que trinó sobre el tema.



“Por más que intente explicar Petro, su intención sería dar un ‘perdón social’ a los peores corruptos y parapolíticos. En nuestra Presidencia, los corruptos y los violentos en la cárcel”, escribió en sus redes sociales.



Y a esto el exalcalde Bogotá respondió diciendo que los que están en la cárcel por corrupción son los amigos del jefe de “Fico”.



“El problema de los corruptos y violentos que están en la cárcel es que son amigos de tu jefe político y tuyos y los pusiste a gobernar antes que te los encarcelaran. Yo solo quiero que digan la verdad y reparen a la sociedad”, escribió Petro.



(Además: Dura polémica entre Fico y el alcalde de Cali por vallas políticas)



Esto, por supuesto, que generó la respuesta de Fico. “El problema tuyo Petro es que yo no tengo jefe político. En cambio, tus antiguos socios y jefes políticos (que hoy están en la cárcel x corruptos), tienen con vos un pacto que vos mismo pusiste en evidencia para darles un tal “perdón social” a cambio de votos. Ya el país lo sabe”, fue la respuesta del exalcalde de Medellín.

Por mas que intente explicar Petro, su intención sería dar un “perdón social” a los peores corruptos y parapolíticos.



En nuestra Presidencia, los corruptos y los violentos en la cárcel. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 13, 2022

