Este miércoles 11 de mayo finalizando la tarde fue convocada una asamblea extraordinaria y nacional del partido Verde Oxígeno donde participaron sus militantes, su candidata presidencial Ingrid Betancourt y sus elegidos al Congreso: Humberto de la Calle y Daniel Carvalho.



(Puede leer: Ingrid Betancourt denuncia falta de recursos para campaña política)

El abogado Gabriel Fraija, apoderado del partido,dio a conocer a los asambleístas lo sucedido en audiencia pública de revocatoria de la candidatura presidencial del partido ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Explicó "que dicha demanda no tiene sustento jurídico y aseguró que "el quejoso ha tratado de confundir a las autoridades electorales con la omisión intencional de pruebas, concluyendo que ésta es una acción temeraria".



Durante las casi dos horas de deliberación, se le hizo un llamado a los recién elegidos del PVO originarios de otras agrupaciones políticas para que tomen una decisión en cuanto a su permanencia en el partido.



(En contexto: Ingrid Betancourt se refiere a la demanda en contra de su candidatura)



Particularmente se expresó desconcierto por la campaña adelantada por Humberto de la Calle de "desprestigio contra el partido y de victimización anunciando que se siente secuestrado por el partido, actitud recibida como irrespeto a la vivencia de secuestro de la candidata presidencial", expresa el comunicado de la colectividad política.



Se le hizo un llamado De la Calle "a la coherencia y a la lealtad, más aún cuando

fue acogido con respeto y generosidad por el partido Verde Oxígeno".



Verde Oxígeno reconoció el ánimo constructivo del elegido a la cámara Daniel Carvalho

quien tomó la palabra para expresar su compromiso y su decisión de construir

partido desde el Verde Oxígeno, así como su rechazo a la solicitud de revocatoria

de la candidatura ante el CNE adelantada por un miembro del movimiento fajardista

Compromiso Ciudadano.



(Lea también: CNE acoge demanda sobre posible nulidad de candidatura de Betancourt)



Hubo finalmente una discusión sobre la situación política, el paro armado, movilizaciones de desacato a la institucionalidad, etc., así como la falta de garantías para el ejercicio democrático, con la negación de los anticipos de ley por parte del CNE y los resultados inexplicados del escrutinio del 13 de marzo.



Adicionalmente, se discutió la posibilidad de hacer alianzas para unir al centro político y se le solicitó a la dirección del partido que informara sobre contactos y gestiones realizadas en ese sentido, ante lo cual la candidata presidencial relató en detalle lo sucedido a raíz de sus contactos con los demás candidatos del centro, Hernández y Fajardo.



La voz de la mayoría coincidió en pedirle a la candidata presidencial continuar hasta

el final de la contienda electoral, mas no se sometió ninguna decisión a votación.

Se acordó convocar de nuevo a Asamblea en caso de abrirse nuevas posibilidades

de consolidación del centro o cuando el CNE tome su decisión sobre la solicitud de

revocatoria.



POLÍTICA