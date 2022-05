Actualmente el partido de La U ha iniciado investigaciones por más de 65 casos de posible doble militancia desde las pasadas consultas presidenciales. Asimismo 25 de esas investigaciones han terminado en sanciones que implican suspensión de la militancia por 3 meses y suspensión de voz y voto, según conoció Blu Radio.



Una de las investigaciones corresponde al exrepresentante de La U en Arauca, Albeiro Vanegas, diciendo que en dicha región apoyarían a Gustavo Petro a la presidencia. “En mi nombre y en el nombre del Partido de La U que yo represento en el departamento de Arauca, quiero contarles a ustedes, que está en un 80 %, por lo menos, apoyando la fórmula de Petro presidente”, dijo el excongresista.



El partido salió a desmentirlo diciendo que Vanegas no es presidente del partido en Arauca y su cargo no le permite expresar apoyos políticos en nombre de La U.



Otra de las militantes que será sancionada es Margery Calderón, concejal de Guadalupe, Huila, quien en una reunión manifestó: "no sé qué consecuencias pueda tener pero me arriesgo como mujer, que tengo una credencial del partido de La U, pero yo le obedezco es al pueblo. A nosotros no nos preguntaron, a las bases no nos preguntaron qué opinan. Entonces hoy quiero decirles que Margery Calderón del partido de La U quiere que Francia Márquez sea mi vicepresidenta y que (Gustavo) Petro sea nuestro presidente".



Petro no se hizo esperar y ante las palabras de la concejal, dijo: "rebelión en el partido de la U, senadores y congresistas apoyarán campaña del cambio por la vida en Colombia".



A lo cual la directora del partido de La U, Dilian Francisca Toro, le respondió: "Gustavo, el partido de La U es un partido de Unión y apostamos a ese propósito. Dirección y congresistas decidimos votar por Federico Gutiérrez por las transformaciones sociales. La concejala que te apoya lo hace individualmente, aquí somos demócratas y estamos unidos con Federico".



Hace unos días el Partido Conservador también reiteró su apoyo al candidato presidencial Federico Gutiérrez y anunció "militantes del partido que respaldan otras candidaturas y anuncia que la veeduría y el tribunal de ética actuarán sin contemplaciones en las sanciones que la ley y los estatutos disponen sobre la doble militancia, incluyendo, si ha lugar, demandas del partido ante los tribunales que lleven a la muerte política", aseguró el partido político".



