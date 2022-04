Múltiples denuncias se han dado en las últimas semanas sobre la participación de funcionarios públicos en el debate político electoral sobre los comicios presidenciales en el país. El debate, por supuesto, se agudizó por las declaraciones del general Eduardo Enrique Zapateiro, tema que trascendió a que la Procuraduría General de la Nación abriera una indagación preliminar para determinar la posible participación en política del comandante del Ejército Nacional.



La determinación se dio luego de que el general respondiera a señalamientos hechos por Gustavo Petro, quien aseguró que había generales aliados con el ‘clan del Golfo’. “Mientras los soldados son asesinados por el ‘clan del Golfo’, algunos de los generales están en la nómina del clan. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales”, escribió Petro.



A lo cual Zapateiro dijo, en una serie de seis trinos, que el sacrificio de soldados no debería “ser usado en narrativas de campaña política”. “Senador, no se valga de su investidura (inviolabilidad parlamentaria) para pretender hacer politiquería con la muerte de nuestros soldados, más bien cumpla con su deber ciudadano de denuncia fundamentada ante la Fiscalía de los hechos que usted menciona, sea quien sea”, dijo el general.



El oficial le dijo al actual senador que, como miembro del Congreso, también hace parte de la corporación que aprueba los ascensos en el Ejército: “como ciudadano le recomiendo no generalizar. El respeto ante todo”.

Petro insistió en la polémica y el sábado le ripostó al general diciendo que no sabía por qué Zapateiro se sentía aludido y, en medio de la plaza pública, expresó: “En mi gobierno los generales obedecerán al presidente de la República, respetarán la Constitución de Colombia. El que llegue a general será por méritos y no porque un politiquero corrupto y narcotraficante decida los ascensos en la carrera militar”.

El rifirrafe ha suscitó todo tipo de reacciones en múltiples esferas políticas y de funcionarios públicos, comenzando por el presidente Iván Duque y sus ministros del Interior y Defensa, Daniel Palacios y Diego Molano, quienes respaldaron a Zapateiro.



Iván Duque dijo que se trató de una respuesta legítima a la agresión de un congresista, en este caso Petro, contra el honor de las Fuerzas Militares. Sin embargo, no es la primera vez el presidente se refiere a Gustavo Petro y critica varias de las propuestas del candidato presidencial.



Sobre la propuesta de Petro de una JEP para los narcotraficantes, el jefe de Estado la calificó como "altamente inconveniente y que merece el rechazo al unísono del pueblo colombiano". Asimismo, sobre la propuesta pensional del candidato del Pacto Histórico, Duque manifestó: "cualquier situación que busque expropiar los recursos del ahorro de las personas en los fondos de pensión tiene que ser rechazado de manera clara y contundente".



“La ley de Garantías Electorales prohíbe al presidente de manera expresa referirse a los demás candidatos o movimientos políticos en sus disertaciones o presentaciones públicas, dentro de los cuatro meses anteriores a la fecha electoral de primera vuelta, y hasta la realización de la segunda vuelta”, expresó el Instituto Anticorrupción a través de un comunicado. La organización presentó una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra el presidente por esta razón.



Asimismo, varios miembros del Pacto Histórico Roy Barreras, Roosvelt Rodríguez e Iván Cepeda radicaron denuncias en contra del presidente y del fiscal Francisco Barbosa por posible participación de política.



Hay "declaraciones en las que el Fiscal ha descalificado al candidato presidencial Gustavo Petro. Entre ellas, la decisión del candidato de no renunciar a su curul en el Senado de la República, así como su columna escrita, en calidad de fiscal general de la Nación, 'Nada de perdón social', publicada recientemente en El Tiempo”, expresó el senador Iván Cepeda.



Sobre el episodio entre Petro y Zapateiro el candidato Federico Gutiérrez demostró su apoyo a las Fuerzas Militares: “A mí sí me impresiona que indigne más un trino de un militar que las decenas de policías y soldados que han sido asesinados en la última semana. La doble moral de algunos sectores políticos del país es impresionante”.



“Alzamos nuestra voz de rechazo por las acusaciones tendenciosas y malintencionadas que hace un candidato a la Presidencia al afirmar en su trino irrespetuoso y ligero ‘algunos de los generales están en la nómina del clan del Golfo’ y consideramos su afirmación como un ataque directo e irresponsable contra la institucionalidad de la República”, manifiestan en una carta los oficiales de reserva de las Fuerzas Militares.

“El general Zapateiro hizo una afirmación contra la persona, no contra un acto de campaña. No se incurrió en ningún tipo de falta disciplinaria. Las declaraciones de Petro deslegitiman la institución. Si sus afirmaciones tienen relación con alguna actividad criminal, debe aportar las pruebas en contra de dichas personas y no en contra de la institución”, consideró Diego Suárez, abogado penalista.



Suárez advierte que la afirmación del general Zapateiro es una opinión personal. "La afirmación que él hace es en contra de Gustavo Petro como persona, no encontramos en los trinos ninguna actuación en contra o a favor de una u otra campaña política. Porque se ha querido hacer ver que está tomando partido en las elecciones presidenciales y eso no es así. Las afirmaciones en ningún momento están legitimando una campaña política o están mostrando afinidad a uno y otro candidato".



Por el contrario, Jairo Libreros, analista político, opina: “Leer que el comandante del Ejército descalifique e intimide al senador y candidato presidencial Gustavo Petro porque no comparte sus declaraciones —por polémicas que estas sean— es un acto inaceptable que vulnera la estabilidad política y la subordinación de los militares al poder civil”.



Para el analista la intervención del general viola el artículo 219 de la Constitución Política el cual señala: "la Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley".



En la misma línea, el abogado constitucionalista Rodrigo Uprimny, argumentó que el hilo de trinos del comandante del Ejército a Petro también viola el artículo 127 de la Constitución "que prohíbe a servidores públicos intervenir en política electoral".



La situación de intervención en política electoral ha crecido tanto que la Misión de Observación Electoral (MOE) reiteró el llamado a los funcionarios con cualquier tipo de autoridad política, civil o administrativa, especialmente a aquellos que ocupan altos cargos, "incluyendo al Presidente de la República, a que se abstengan de manifestar públicamente cualquier tipo de preferencia política o de intervenir en las controversias que surgen en el debate electoral", aseguró la organización.



