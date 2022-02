La periodista Paola Ochoa ya no será la fórmula vicepresidencial del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, trascendió en la mañana de este viernes. La comunicadora explicó que sufre una crisis matrimonial por lo que, en estos momentos, no tiene "la energía ni la dedicación para hacer una campaña".

Ochoa envió a Hernández el siguiente mensaje:



"Apreciado Dr. Rodolfo Hernández,



Con enorme tristeza, me permito renunciar a mi postulación como fórmula vicepresidencial en su aspiración a la Presidencia de la República.



Con esta designación, se hizo también pública la crisis matrimonial que estoy atravesando con mi marido, Juan Ricardo Ortega.



A él hice la primera llamada para contarle sobre tan honrosa designación y en ella me ofreció todo su respaldo y apoyo incondicional en esta tarea tan importante para el país.



Juan Ricardo es una persona muy versada en temas económicos y de lucha contra la corrupción, dos ámbitos en donde goza de un gran reconocimiento nacional e internacional.



Por eso me tomó con tanta sorpresa que se hiciera pública la noticia de un divorcio entre ambos por parte de algunos medios de comunicación.



Ello ha dado lugar a todo tipo de especulaciones que están afectando la salud mental y emocional de mis cuatro hijos y también la mía.



Ahora más que nunca, necesito tiempo y concentración para atender ese asunto familiar, que me cayó encima en el momento que menos esperaba.



Es mi deber estar con los niños en este preciso instante de sus vidas y ello me impide concentrarme plena y totalmente en la campaña.



Le agradezco la confianza por haberme seleccionado como su compañera de fórmula; un honor que no esperaba.



Le deseo también la mejor de las suertes y todos los éxitos en esta contienda electoral que tiene por delante.



Para mi no hay nada más importante en el mundo que proteger a mis hijos y ser una buena madre.



Agradezco su comprensión en un tema tan sensible e importante,



Atentamente,



Paola Ochoa"



"He tenido una crisis matrimonial durante ocho meses, pero hemos tenido el compromiso y la esperanza de recuperar nuestro matrimonio. Nuestros hijos no saben nada de esto y ahora a los niños en el colegio les preguntan por el divorcio de sus papás", dijo en entrevista con Blu Radio, emisora en donde había presentado renuncia este miércoles.



"Mis hijos tienen una crisis de nervios, todos, por esta situación, que se enteren por la radio de un divorcio. Yo amo a mi esposo y quiero recomponer mi matrimonio y para mi eso es primero. Jamás hemos hablado de separarnos. No tengo la energía ni la dedicación para hacer una campaña, cuando tengo a mis hijos en una crisis por esta situación", argumentó.



